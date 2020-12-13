ООН призвала объявить «чрезвычайное климатическое положение». У Зеленского уже есть планы на этот счет в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал «драматической» экологическую ситуацию в мире, поэтому мировые лидеры должны объявить в своих странах «чрезвычайное климатическое состояние».

Об этом пишет Deutsche Welle.

По мнению Гуттериша, это должно стимулировать действия по предотвращению катастрофического глобального потепления. Во время выступления на виртуальной конференции по случаю пятилетия Парижского климатического соглашения генсек ООН заявил, что тех обязательств, которые взяли на себя страны, недостаточно для того, чтобы ограничить повышение температуры на планете.

По его мнению, «чрезвычайное климатическое состояние» должно продолжаться, пока страны не достигнут углеродистой нейтральности, то есть ситуации, когда выбросы углекислого газа компенсируются за счет углеродно-отрицательных проектов.

Глава ООН заявил, что пакеты мер по восстановлению экономики, введенные после пандемии коронавируса, дают возможность ускорить переход к низкоуглеродистому будущему, но отметил, что для предотвращения катастрофических последствий необходимо сделать гораздо больше.

Принял участие в этой конференции и президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает Офис президента, во время своего выступления президент рассказал, что в этом году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе — разрушительные паводки.

По его словам, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по имплементации Программы ООН по достижению целей устойчивого развития до 2030 года и международных климатических соглашений. В частности, сейчас украинская власть рассматривает как цель снижение выбросов парниковых газов до 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом.