Главы нескольких стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине. И что? И ничего! На Олимпиадах уже больше ста лет устраивают протесты, бойкоты и даже теракты. А побеждают большие деньги
- Авторы:
- Сергей Пивоваров, Евгений Спирин
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Getty Images / «Бабель»
В пятницу, 4 февраля, в Пекине пройдет церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Но на них не будет официальных представителей США, Великобритании, Канады, Австралии, Литвы и ряда других стран. Эти страны объявили соревнованиям дипломатический бойкот из-за нарушения прав человека в Китае. За более чем столетнюю историю современного олимпийского движения соревнования почти никогда не оставались вне политики. Еще с начала ХХ века Олимпиады не обходились без политических акций — финны отказывались выступать под российским флагом, Германию дважды отстраняли от Игр за развязывание мировых войн, более 60 стран не приехали на Олимпиаду в СССР из-за советской интервенции в Афганистан, а на Олимпиаде в Мюнхене палестинцы устроили теракт против израильских спортсменов. Олимпиаду в Пекине уже пытались бойкотировать в 2008 году по тем же причинам. Но в итоге все спортсмены туда поехали, потому что их связывали большие спонсорские контракты. «Бабель» вспоминает громкие истории политических протестов на Олимпийских играх.
Протесты с национальными флагами
Лондон 1908 год. Именно с этой Олимпиады начались первые публичные акции протеста. На церемонии открытия этих Игр сборные впервые должны были устроить шествие под своими национальными флагами. Финляндия на тот момент входила в состав Российской империи. Финнам разрешили выступать отдельной сборной, но на церемонии открытия запретили использовать финский флаг. В итоге маршировать под российским флагом спортсмены отказались, и финский знаменосец прошел без флага.
На этих же Играх случилась еще одна история с национальным флагом. Организаторы сначала по ошибке вывесили вместо американского и шведского флаги Китая и Японии, которые не участвовали в Играх. Шведы отнеслись к инциденту с пониманием, а вот американцы обиделись. Проходя перед ложей главы принимающего государства — в данном случае перед британским королем Эдуардом VII — все знаменосцы приопускали свои флаги в знак почтения. Но делегация США демонстративно отказалась это сделать, а капитан американской сборной Мартин Шеридан заявил: «Этот флаг не опускается ни перед одним земным монархом!»
Мельбурн 1956 год. После того как советские войска жестоко подавили Венгерское антикоммунистическое восстание, венгерская команда в знак протеста отказалась выступать на Играх под флагом социалистической Венгрии. На церемонии открытия команда промаршировала под государственным флагом Венгрии образца 1918 года — без социалистического герба. По окончании Олимпиады около половины спортсменов сборной Венгрии не вернулись домой.
Недопуск стран по политическим мотивам
Германия. Ее отстранили от Олимпиады в Антверпене в 1920 году за развязывание Первой мировой войны вместе с союзниками Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией. По той же причине немцев не пригласили на Игры 1924 года в Париже. После Второй мировой войны история повторилась: Германия и Япония пропустили две Олимпиады подряд — лондонскую 1948 года и хельсинкскую 1952-го.
СССР. До середины 1930-х Международный олимпийский комитет не признавал советские спортивные организации, как и само советское государство. Вместо них в комитете заседали русские эмигранты во главе с князем Львом Урусовым. Затем советское руководство стало показательно бойкотировать «буржуазные» Олимпиады и придумало свою спортивную альтернативу — спартакиады. В итоге советские спортсмены впервые участвовали в Олимпийских играх только в 1952 году в Хельсинки.
ЮАР. Южно-Африканскую Республику отстраняли от участия в Олимпиаде с 1964 по 1992 год из-за политики апартеида, которую проводили местные власти. Но это не помешало ей спровоцировать олимпийский скандал. Перед Играми в Монреале 1976 года Республика Конго и Танзания потребовали отстранить сборную Новой Зеландии. Все из-за того, что новозеландская регбийная команда провела матч в ЮАР, которая находилась под олимпийскими санкциями. МОК отказался, аргументировав это тем, что регби не является олимпийским видом спорта. В знак протеста против такого решения 26 африканских государств объявили бойкот Играм в Монреале.
Афганистан. Его отстранили от участия в Олимпиаде 2000 года в Сиднее из-за дискриминации женщин талибами, которые тогда были у власти в стране. Среди прочего, женщинам запрещали заниматься спортом, а мужчинам-спортсменам не разрешали брить бороды, носить рубашки с короткими рукавами и шорты. Талибы запретили олимпийский спорт как таковой и ликвидировали местный комитет. В зимних Олимпиадах Афганистан и так никогда не участвовал, а вот на летние афганские спортсмены и даже спортсменки приезжали с 2004-го до прошлогодних Игр в Токио. В середине августа 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. И, судя по их политике, следующие летние Игры в Париже в 2024 году афганская сборная тоже пропустит.
Массовые бойкоты и попытка самобойкота
Мельбурн 1956 год. Олимпиада в Австралии запомнилась не только политической акцией сборной Венгрии, но и первым массовым бойкотом Игр. В соревнованиях по разным политическим причинам отказались участвовать сразу семь стран. Египет, Ирак и Ливан — из-за Суэцкого кризиса; Нидерланды, Испания и Швейцария — из-за советского вторжения в Венгрию, а коммунистическая Китайская Народная Республика — в знак протеста против участия в Играх Тайваня. КНР и Тайвань с 1950-х годов спорят, кто из них настоящий Китай (о причинах можно почитать здесь), это отражалось и на спорте. КНР бойкотировала Олимпиады вплоть зимних Игр 1980 года. А затем Пекин додавил МОК, и олимпийские чиновники заставили Тайвань с 1984 года выступать на Играх под названием Китайский Тайбэй и под специальным флагом.
Москва 1980 год. Эту летнюю Олимпиаду бойкотировало самое большое количество стран в истории — 65. Среди них были США, Канада, Турция, Южная Корея, Япония, Египет, ФРГ и даже Китай. А спортсмены 14 команд шли на церемонии открытия и закрытия не под национальными, а под нейтральными олимпийскими флагами. Все из-за вторжения СССР в Афганистан в 1979 году. В начале 1980-х отношения Запада и СССР испортились настолько, что дело чуть не дошло до масштабной войны.
Мехико 1968. На этих Играх случилась первая попытка самобойкота. За десять дней до старта Олимпиады в Мехико начались студенческие протесты против авторитарной власти под лозунгом «Мы не хотим Олимпиады, мы хотим революции!». На демонстрации вышли около 15 тысяч человек. Власти ввели в столицу войска и начали жестко подавлять протесты и массово арестовывать активистов. По официальным данным, в столкновениях погибли четверо протестующих, по неофициальным — от 200—300 человек до нескольких тысяч. Но МОК заявил, что это все внутреннее дело Мексики, и не отменил Игры.
Теракт на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене
Это была первая послевоенная Олимпиада в Германии. Организаторы настолько стремились показать всему миру, что теперь страна не имеет ничего общего с нацистским прошлым, и пытались создать впечатление миролюбия и доброжелательности, что пренебрегли мерами безопасности. У охраны Олимпийской деревни не было при себе оружия. Систему контроля над входами упростили настолько, что многие спортсмены часто заходили в деревню без предъявления пропусков, а иногда просто перелезали через ограждение.
Именно так рано утром 5 сентября на территорию Олимпийской деревни попали члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» — они просто перелезли через забор. Террористы ворвались в дом, где жили израильские спортсмены, и захватили их в заложники. В ходе спецоперации по освобождению погибли 11 членов израильской олимпийской сборной, один немецкий полицейский и пятеро из восьми террористов. Организаторы приостановили Олимпиаду на один день, но затем решили продолжить соревнования.
Деньги победили все
Берлин 1936 год. Столицей Олимпийских игр Берлин выбрали еще до того, как нацисты пришли к власти в 1933 году. Поначалу Гитлер даже хотел отказаться от проведения Игр, назвав их «изобретением евреев и масонов». Но его переубедил глава нацистской пропаганды Йозеф Геббельс — по его задумке Олимпиада должна была создать позитивный имидж страны и продвинуть нацистские идеи. В итоге на организацию Игр потратили около 30 миллионов долларов вместо трех, как планировали изначально. В Берлине в рекордные сроки построили новый спортивный комплекс: стадион на 86 тысяч мест, открытую арену, плавательный бассейн, открытый театр, манеж для верховой езды, отдельный хоккейный стадион и Олимпийскую деревню. Еще одним новшеством Игр стали телетрансляции с олимпийской арены.
Но многие страны, особенно США, призывали МОК перенести Олимпиаду в другую страну из-за расистской и антисемитской политики нацистов. Тогда немецкое руководство немного уменьшило антиеврейскую риторику и использовало еще один тактический ход. В Берлин пригласили патриарха олимпийского движения, почетного президента МОК 72-летнего Пьера де Кубертена. Его настолько поразил размах подготовки, что он назвал Гитлера «одним из лучших творческих духов нашей эпохи», объявил нацистскую Германию духовным хранителем олимпийских идей и даже предлагал сделать страну постоянной хозяйкой Игр. В итоге Олимпиада прошла с максимальной помпой. И даже мировая пресса писала, что Германия провела самые успешные Игры в истории. Только после Второй мировой, в 1946 году МОК признал ошибочным свое решение не переносить Олимпиаду 1936 года из Берлина и принес публичные извинения.
Пекин 2008 год. Примерно за год до старта летних Игр в китайской столице в мире развернулась масштабная кампания по бойкоту Олимпиады. Причина была та же, что и сейчас, — нарушение прав человека. В палату представителей Конгресса США внесли сразу две резолюции об официальном бойкоте Игр — от республиканцев и от демократов. К этому призывали будущие кандидаты в президенты Барак Обама и Хиллари Клинтон. Идею бойкота поддержали глава Европарламента Ганс-Герт Петтеринг и президент Франции Николя Саркози, на церемонию открытия Игр отказался приезжать генсек ООН Пан Ги Мун.
Но постепенно идея масштабного бойкота сошла на нет. Некоторые главы государств в Пекин все же не поехали. Но все спортсмены в итоге отправились на Игры, в первую очередь потому, что не могли нарушать спонсорские контракты на большие суммы. К примеру, главный спонсор американской сборной заявил, что «руководство Nike, конечно, всецело за защиту прав человека, но сумма контракта настолько велика, что сборная США поедет на Игры в Пекин во что бы то ни стало».
Спорт все же не может обходиться без политики, а «Бабель» — без ваших донатов.