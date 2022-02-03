Главы нескольких стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине. И что? И ничего! На Олимпиадах уже больше ста лет устраивают протесты, бойкоты и даже теракты. А побеждают большие деньги

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Getty Images / «Бабель»

В пятницу, 4 февраля, в Пекине пройдет церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Но на них не будет официальных представителей США, Великобритании, Канады, Австралии, Литвы и ряда других стран. Эти страны объявили соревнованиям дипломатический бойкот из-за нарушения прав человека в Китае. За более чем столетнюю историю современного олимпийского движения соревнования почти никогда не оставались вне политики. Еще с начала ХХ века Олимпиады не обходились без политических акций — финны отказывались выступать под российским флагом, Германию дважды отстраняли от Игр за развязывание мировых войн, более 60 стран не приехали на Олимпиаду в СССР из-за советской интервенции в Афганистан, а на Олимпиаде в Мюнхене палестинцы устроили теракт против израильских спортсменов. Олимпиаду в Пекине уже пытались бойкотировать в 2008 году по тем же причинам. Но в итоге все спортсмены туда поехали, потому что их связывали большие спонсорские контракты. «Бабель» вспоминает громкие истории политических протестов на Олимпийских играх.

Протесты с национальными флагами

Лондон 1908 год. Именно с этой Олимпиады начались первые публичные акции протеста. На церемонии открытия этих Игр сборные впервые должны были устроить шествие под своими национальными флагами. Финляндия на тот момент входила в состав Российской империи. Финнам разрешили выступать отдельной сборной, но на церемонии открытия запретили использовать финский флаг. В итоге маршировать под российским флагом спортсмены отказались, и финский знаменосец прошел без флага.

На этих же Играх случилась еще одна история с национальным флагом. Организаторы сначала по ошибке вывесили вместо американского и шведского флаги Китая и Японии, которые не участвовали в Играх. Шведы отнеслись к инциденту с пониманием, а вот американцы обиделись. Проходя перед ложей главы принимающего государства — в данном случае перед британским королем Эдуардом VII — все знаменосцы приопускали свои флаги в знак почтения. Но делегация США демонстративно отказалась это сделать, а капитан американской сборной Мартин Шеридан заявил: «Этот флаг не опускается ни перед одним земным монархом!»

Делегация США во время парада на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне, 1908 год. Getty Images / «Бабель»

Мельбурн 1956 год. После того как советские войска жестоко подавили Венгерское антикоммунистическое восстание, венгерская команда в знак протеста отказалась выступать на Играх под флагом социалистической Венгрии. На церемонии открытия команда промаршировала под государственным флагом Венгрии образца 1918 года — без социалистического герба. По окончании Олимпиады около половины спортсменов сборной Венгрии не вернулись домой.

Сборная Венгрии на церемонии открытия Олимпиады в Мельбурне, 22 ноября 1956 года. Getty Images / «Бабель»

Недопуск стран по политическим мотивам

Германия. Ее отстранили от Олимпиады в Антверпене в 1920 году за развязывание Первой мировой войны вместе с союзниками Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией. По той же причине немцев не пригласили на Игры 1924 года в Париже. После Второй мировой войны история повторилась: Германия и Япония пропустили две Олимпиады подряд — лондонскую 1948 года и хельсинкскую 1952-го.

СССР. До середины 1930-х Международный олимпийский комитет не признавал советские спортивные организации, как и само советское государство. Вместо них в комитете заседали русские эмигранты во главе с князем Львом Урусовым. Затем советское руководство стало показательно бойкотировать «буржуазные» Олимпиады и придумало свою спортивную альтернативу — спартакиады. В итоге советские спортсмены впервые участвовали в Олимпийских играх только в 1952 году в Хельсинки.

Команда американских гребцов в гостях у советской олимпийской сборной во время летних Олимпийских игр в Хельсинки, 24 июля 1952 года. Getty Images / «Бабель»

ЮАР. Южно-Африканскую Республику отстраняли от участия в Олимпиаде с 1964 по 1992 год из-за политики апартеида, которую проводили местные власти. Но это не помешало ей спровоцировать олимпийский скандал. Перед Играми в Монреале 1976 года Республика Конго и Танзания потребовали отстранить сборную Новой Зеландии. Все из-за того, что новозеландская регбийная команда провела матч в ЮАР, которая находилась под олимпийскими санкциями. МОК отказался, аргументировав это тем, что регби не является олимпийским видом спорта. В знак протеста против такого решения 26 африканских государств объявили бойкот Играм в Монреале.

Афганистан. Его отстранили от участия в Олимпиаде 2000 года в Сиднее из-за дискриминации женщин талибами, которые тогда были у власти в стране. Среди прочего, женщинам запрещали заниматься спортом, а мужчинам-спортсменам не разрешали брить бороды, носить рубашки с короткими рукавами и шорты. Талибы запретили олимпийский спорт как таковой и ликвидировали местный комитет. В зимних Олимпиадах Афганистан и так никогда не участвовал, а вот на летние афганские спортсмены и даже спортсменки приезжали с 2004-го до прошлогодних Игр в Токио. В середине августа 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. И, судя по их политике, следующие летние Игры в Париже в 2024 году афганская сборная тоже пропустит.

17-летняя афганская атлетка Робина Мукимьяр тренируется в беге на 100 метров на стадионе в Кабуле, 22 февраля 2004 года. Она была одной из двух женщин, которые впервые представляли Афганистан на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Getty Images / «Бабель»

Массовые бойкоты и попытка самобойкота

Мельбурн 1956 год. Олимпиада в Австралии запомнилась не только политической акцией сборной Венгрии, но и первым массовым бойкотом Игр. В соревнованиях по разным политическим причинам отказались участвовать сразу семь стран. Египет, Ирак и Ливан — из-за Суэцкого кризиса; Нидерланды, Испания и Швейцария — из-за советского вторжения в Венгрию, а коммунистическая Китайская Народная Республика — в знак протеста против участия в Играх Тайваня. КНР и Тайвань с 1950-х годов спорят, кто из них настоящий Китай (о причинах можно почитать здесь), это отражалось и на спорте. КНР бойкотировала Олимпиады вплоть зимних Игр 1980 года. А затем Пекин додавил МОК, и олимпийские чиновники заставили Тайвань с 1984 года выступать на Играх под названием Китайский Тайбэй и под специальным флагом.

Москва 1980 год. Эту летнюю Олимпиаду бойкотировало самое большое количество стран в истории — 65. Среди них были США, Канада, Турция, Южная Корея, Япония, Египет, ФРГ и даже Китай. А спортсмены 14 команд шли на церемонии открытия и закрытия не под национальными, а под нейтральными олимпийскими флагами. Все из-за вторжения СССР в Афганистан в 1979 году. В начале 1980-х отношения Запада и СССР испортились настолько, что дело чуть не дошло до масштабной войны.

Сборная Новой Зеландии под флагом своего Национального олимпийского комитета на церемонии открытия Олимпиады в Москве, 19 июля 1980 года. Getty Images / «Бабель»

Мехико 1968. На этих Играх случилась первая попытка самобойкота. За десять дней до старта Олимпиады в Мехико начались студенческие протесты против авторитарной власти под лозунгом «Мы не хотим Олимпиады, мы хотим революции!». На демонстрации вышли около 15 тысяч человек. Власти ввели в столицу войска и начали жестко подавлять протесты и массово арестовывать активистов. По официальным данным, в столкновениях погибли четверо протестующих, по неофициальным — от 200—300 человек до нескольких тысяч. Но МОК заявил, что это все внутреннее дело Мексики, и не отменил Игры.

Задержание протестующих на центральной площади Мехико, 28 августа 1968 года. Getty Images / «Бабель»

Теракт на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене

Это была первая послевоенная Олимпиада в Германии. Организаторы настолько стремились показать всему миру, что теперь страна не имеет ничего общего с нацистским прошлым, и пытались создать впечатление миролюбия и доброжелательности, что пренебрегли мерами безопасности. У охраны Олимпийской деревни не было при себе оружия. Систему контроля над входами упростили настолько, что многие спортсмены часто заходили в деревню без предъявления пропусков, а иногда просто перелезали через ограждение.

Именно так рано утром 5 сентября на территорию Олимпийской деревни попали члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» — они просто перелезли через забор. Террористы ворвались в дом, где жили израильские спортсмены, и захватили их в заложники. В ходе спецоперации по освобождению погибли 11 членов израильской олимпийской сборной, один немецкий полицейский и пятеро из восьми террористов. Организаторы приостановили Олимпиаду на один день, но затем решили продолжить соревнования.

Возложение цветов перед домом, в котором жила сборная Израиля в Олимпийской деревне во время Игр в Мюнхене, 7 сентября 1972 года. Getty Images / «Бабель»

Деньги победили все

Берлин 1936 год. Столицей Олимпийских игр Берлин выбрали еще до того, как нацисты пришли к власти в 1933 году. Поначалу Гитлер даже хотел отказаться от проведения Игр, назвав их «изобретением евреев и масонов». Но его переубедил глава нацистской пропаганды Йозеф Геббельс — по его задумке Олимпиада должна была создать позитивный имидж страны и продвинуть нацистские идеи. В итоге на организацию Игр потратили около 30 миллионов долларов вместо трех, как планировали изначально. В Берлине в рекордные сроки построили новый спортивный комплекс: стадион на 86 тысяч мест, открытую арену, плавательный бассейн, открытый театр, манеж для верховой езды, отдельный хоккейный стадион и Олимпийскую деревню. Еще одним новшеством Игр стали телетрансляции с олимпийской арены.

Церемония открытия Олимпиады в Берлине, 1 августа 1936 года. Ее кульминацией стало прибытие факелоносца, который принес эстафетный огонь из греческого города Олимпия. Эта традиция на открытиях Олимпиад существует до сих пор. Getty Images / «Бабель»

Но многие страны, особенно США, призывали МОК перенести Олимпиаду в другую страну из-за расистской и антисемитской политики нацистов. Тогда немецкое руководство немного уменьшило антиеврейскую риторику и использовало еще один тактический ход. В Берлин пригласили патриарха олимпийского движения, почетного президента МОК 72-летнего Пьера де Кубертена. Его настолько поразил размах подготовки, что он назвал Гитлера «одним из лучших творческих духов нашей эпохи», объявил нацистскую Германию духовным хранителем олимпийских идей и даже предлагал сделать страну постоянной хозяйкой Игр. В итоге Олимпиада прошла с максимальной помпой. И даже мировая пресса писала, что Германия провела самые успешные Игры в истории. Только после Второй мировой, в 1946 году МОК признал ошибочным свое решение не переносить Олимпиаду 1936 года из Берлина и принес публичные извинения.

Пекин 2008 год. Примерно за год до старта летних Игр в китайской столице в мире развернулась масштабная кампания по бойкоту Олимпиады. Причина была та же, что и сейчас, — нарушение прав человека. В палату представителей Конгресса США внесли сразу две резолюции об официальном бойкоте Игр — от республиканцев и от демократов. К этому призывали будущие кандидаты в президенты Барак Обама и Хиллари Клинтон. Идею бойкота поддержали глава Европарламента Ганс-Герт Петтеринг и президент Франции Николя Саркози, на церемонию открытия Игр отказался приезжать генсек ООН Пан Ги Мун.

Но постепенно идея масштабного бойкота сошла на нет. Некоторые главы государств в Пекин все же не поехали. Но все спортсмены в итоге отправились на Игры, в первую очередь потому, что не могли нарушать спонсорские контракты на большие суммы. К примеру, главный спонсор американской сборной заявил, что «руководство Nike, конечно, всецело за защиту прав человека, но сумма контракта настолько велика, что сборная США поедет на Игры в Пекин во что бы то ни стало».

Спорт все же не может обходиться без политики, а «Бабель» — без ваших донатов.