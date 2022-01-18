Всего за один день в Украине Петр Порошенко дал несколько интервью и не раз выступил перед соратниками. Если вы все пропустили (но как?!) — вот эфирные тезисы «ЕС» от политтехнолога партии

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Getty Images / «Бабель»

Утром 17 января народный депутат «Европейской солидарности» («ЕС») Петр Порошенко вернулся в Киев из Варшавы. В Украине его не было ровно месяц — с тех пор, как сотрудники Госбюро расследований (ГБР) безуспешно попытались вручить ему повестку на допрос по делу о госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия, в 2014-м президент Порошенко сорвал поставки угля в Украину из ЮАР и в сговоре с Виктором Медведчуком пролоббировал контракты на поставку топлива из ОРДЛО. Семнадцатого января суд не смог избрать меру пресечения депутату (вот как это было) — решение должны принять 19 января. За несколько дней Порошенко много раз выступал перед сторонниками, дал несколько интервью (вот краткий пересказ одного из них) и произнес речь в суде. Много о процессе над Порошенко в СМИ говорят и его политические соратники. Общие тезисы для этих выступлений пишет политтехнолог Виктор Уколов — он работает с «ЕС». В распоряжении «Бабеля» есть тезисы за 17 января. Они, конечно, о президенте Владимире Зеленском, Викторе Медведчуке, нереформированных судах и немного о Владимире Путине. Чтобы вам было проще разобраться, мы разделили тезисы на блоки. Там, где утверждения противоречат известным фактам, мы сделали пометки курсивом.

Почему Порошенко вернулся в Украину

Потому что он смелый лидер и не боится ареста. Потому что его поддерживает весь мир — он «шокирован абсурдностью и неуместностью обвинений». А для Зеленского это просто попытка устранить своего главного политического оппонента. «Зеленский в стиле [Виктора] Януковича отчаянно борется за власть, понимая, что во втором туре уже проигрывает Порошенко». На самом деле авторитетные социологические службы последний тезис не подтверждают. Наиболее оптимистичный прогноз на президентских выборах Порошенко дает декабрьский опрос «Центра Разумкова» и фонда «Демократические инициативы». Согласно ему, во втором туре Порошенко и Зеленский могут получить по 50% голосов тех, кто определился и будет участвовать в голосовании.

Обвинение Порошенко в госизмене и финансировании террористов ОРДЛО

Депутатам предлагают делать упор на один пункт обвинения ГБР: Виктор Медведчук с ведома Порошенко договаривался о блокировании поставок угля из России. Но за это, сказано в тезисах, Порошенко нужно не ругать, а наградить. «Он вместе с правительством не только блокировал, но и добился полного прекращения импорта угля из России. А вот Зеленский в интересах [Игоря] Коломойского возобновил его закупку в 2019 году». В тезисах упущен один важный момент. По версии ГБР, с российским углем Порошенко и Медведчук боролись не ради энергетической независимости страны, а чтобы наладить поставки топлива из ОРДЛО, что они и сделали. В итоге, по версии следствия, контролируемые Россией террористы за уголь от украинской власти получили 200 миллионов гривен.

Главный политический тезис этой части сводится к одному: «Обвинения в адрес Порошенко пишут не в Украине, а в Москве. Преследование Порошенко Зеленским — это план Путина ослабить Украину. План Москвы — установить авторитарный режим Зеленского в Украине без оппозиции».

Проблемные темы

В тезисах предлагают варианты ответов на неудобные или просто распространенные вопросы по «угольному делу» Порошенко. Например, «позитивные блогеры» обвиняют Порошенко в том, что это он не реформировал Печерский суд, где сейчас проходит процесс, и поэтому не может жаловаться на коррупцию в судах. Отвечать на это предлагают так: «Порошенко начал судебную реформу. Сделал едва ли не самое сложное — изменена Конституция, создан Высший антикоррупционный суд, реформирован и избран новый Верховный суд. На сегодня это два самых объективных суда в Украине. Зеленский с приходом к власти остановил судебную реформу и все законсервировал». Последний тезис — неправда. Зеленский не останавливал судебную реформу. В августе 2021 года он подписал два ключевых закона, необходимых для ее перезапуска — о работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП). Это не снимает вопросов о коррупции в украинских судах при Зеленском. Но и Порошенко не довел судебную реформу до конца и не ликвидировал, например, самый скандальный Окружной административный суд Киева во главе с Павлом Вовком (вот эта история в двух частях — 1, 2).

Еще одна болезненная для сторонников Порошенко тема — постоянные упоминания рядом фамилий Медведчука и Порошенко. Они проходят по одному уголовному делу. Развивать и комментировать эту тему в тезисах не советуют и предлагают такой вариант ответа: «А между тем кавээнщиков Зеленского из Москвы в Украину в 2004 году выписал именно Медведчук. Зеленский был вовлечен в поддержку пророссийского блока «Не так!», чтобы бороться с влиянием Оранжевого майдана». Зачем Медведчук «выписал» команду Зеленского в 2004 году и что они для него делали — в тезисах не уточняют. Но избирательная кампания блока «Не так!» прошла только в 2006 году. Как в ней участвовал Зеленский — нам неизвестно.

Также в тезисах ссылаются на книгу активного сторонника Порошенко Дмитрия Чекалкина. Он рассказывает, что команду Зеленского из Москвы Медведчук позвал не в 2004-м, а в 2005 году для противодействия промайдановскому проекту «Веселые яйца», а в марте 2005-го «95 квартал» вышел на телеканале «Интер». Тогда каналом владел бизнесмен Валерий Хорошковский. Позже он занимал высокие посты в правительстве при президенте Викторе Януковиче и возглавлял Службу безопасности Украины.

Возможно, вы спросите, почему мы не публикуем закрытые эфирные тезисы «слуг народа»? А мы публикуем, например, тут. Если вопросов больше нет, будем благодарны за донат.