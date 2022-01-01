Что посмотреть на праздниках. Устали от топ-10? Тогда вот одиннадцать сериалов 2021 года, из которых вам точно будет что выбрать в новогодние выходные

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Бандус Екатерина / «Бабель»

В 2021 году кинематограф и телевидение немного оправились от пандемии ковида и повсеместных локдаунов. На стримингах вышло немало долгожданных премьер — второй сезон «Ведьмака», продолжения «Секса в большом городе» и «Мандалорца», сольный сериал для Локи от Marvel. Но были и неожиданно отличные и популярные проекты. Среди таких сюрпризов года — корейская лента «Игра в кальмара», которая пусть и ненадолго, но захватила умы населения чуть ли не всей планеты, и мультсериал «Аркейн», который должен был стать всего лишь экранизацией для фанатов видеоигры, а внезапно понравился всем. «Бабель» собрал одиннадцать сериалов 2021 года. Среди них точно найдется хотя бы один, который скрасит вам ближайшие выходные. О некоторых вы точно слышали, о каких-то — скорее всего, нет.

«Игра в кальмара»

Странно было бы обойтись без «Игры в кальмара» в любом топе сериалов 2021 года. Он уже стал самым популярным сериалом Netflix в истории, одним из самых прибыльных и вызвал новый всплеск популярности корейской культуры в мире. Дискуссии о социальной подоплеке сюжета сериала, критике неравенства и проблемах корейской экономики продолжаются до сих пор, а корейцы осенью вышли на акции протеста и забастовки в костюмах из сериала. Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хек уже договорился с Netflix о втором сезоне, а потом сразу и о третьем. И только следующие сезоны ответят на вопрос, был успех сериала стечением обстоятельств и сиюминутных трендов, или «Игра в кальмара» действительно выдержит проверку временем. А пока можно пройти тест от «Бабеля» с непростыми вопросами о сюжете первого сезона.

Ojing-eo Geim / Netflix / шоураннер — Хван Дон Хек / в главных ролях — Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ен / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% от критиков, 83% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,0.

«Ведьмак» — второй сезон

Первый сезон «Ведьмака» аудитория встретила прохладно. Критики писали, что в разных временных линиях сюжета сложно разобраться, да и вообще сериал получился не для всех. С этим согласился даже исполнитель главной роли Генри Кавилл. А фанаты книжной саги Анжея Сапковского ругали сериал за отход от канона. Второй сезон не успокоил всех недовольных, но его оценки существенно выше. Повествование стало линейным, а на экране сам ведьмак Геральт наконец-то занялся своими непосредственными обязанностями — убийством чудовищ. В любом случае, второй сезон «Ведьмака» стоит посмотреть — он остается главным фэнтезийным сериалом года. Сериал «Колесо времени» по романам Роберта Джордана от Amazon Prime пока не смог его потеснить.

The Witcher / Netflix / шоураннер — Лорен Шмидт Хиссрих / в главных ролях — Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрея Аллан / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% от критиков, 63% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,2.

«Аркейн»

Популярный мультсериал, которого никто не ждал. Первые несколько недель после выхода крупные издания его просто игнорировали. Сейчас его рейтинг выше, чем у любого другого сериала в нашей подборке, хотя «Аркейн» снят по вселенной онлайн-игры League of Legends — к ее десятилетию. Действие происходит в мире Рунтерра, в котором между собой враждуют два города — Пилтовер и Заун. Новая технология управления магической энергией выводит конфликт городов в горячую фазу. Такие проекты часто остаются контентом для фанатов, а широкая аудитория их почти не замечает. Теперь критики называют «Аркейн» «святым Граалем адаптаций видеоигр», внезапно очень серьезным и взрослым сериалом, который понравился даже тем, кто в жизни не играл в League of Legends. Так что если вы еще его не посмотрели, обязательно найдите время на праздниках.

Arcane: League of Legends / Netflix / авторы — Кристиан Линке и Алекс И / в главных ролях (озвучка) — Хейли Стайнфелд, Кэти Льюнг, Кевин Алехандро / продолжительность — 9 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% от критиков, 97% от зрителей / рейтинг IMDb — 9,2.

«Шершни»

В 1996 году школьная женская команда по футболу попадает в авиакатастрофу. Выживших найдут только через 19 месяцев. Как они не умерли от голода и холода — загадка, они сами предпочитают об этом молчать. А в 2021 году четыре главные героини — домохозяйка Шона, кандидат в Сенат Нью-Джерси Таисса, одинокая медсестра Мисти и страдающая от наркотической зависимости Натали — получают открытки. Анонимный отправитель намекает на то, что знает, как они выжили в лесу, — занимались каннибализмом. Каждая серия идет в двух временных линиях — история выживания 1996 года и расследование 2021-го. Критики уже вспомнили роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и два реальных случая каннибализма среди выживших в катастрофе — после падения самолета с командой по регби в Андах в 1972 году и зимовку американских пионеров в горах Сьерра-Невада в 1847-м. Пока что «Шершни» — один из самых многообещающих психологических триллеров года. В 2022 году выйдут три финальные серии.

Yellowjackets / Showtime / шоураннер — Эшли Лайл и Барт Никерсон / в главных ролях — Сэмми Ханратти, Тони Сайпресс, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Мелани Лински / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% от критиков, 76% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,0.

«ВандаВижен» и «Локи»

В 2019 году главным супергеройским сериалом были «Хранители» от DC, которые удачно попали в нерв ожидания выборов президента США и даже в чем-то предсказали штурм Капитолия сторонниками Трампа. В 2020 году была пандемия и передышка, а спустя год Marvel взяли реванш, выпустив сразу два нестандартных супергеройских сериала. Оба продолжают сюжет фильма «Мстители: Финал». В первом Алая ведьма Ванда Максимофф и андроид Вижен живут в типичном американском пригороде. Вижен скрывает настоящую внешность, Ванда не пользуется сверхъестественными силами. Их жизнь напоминает сюжеты популярных ситкомов, часть сериала снята именно в таком стиле. Но все, что с ними происходит, — далеко не такое, каким кажется на первый взгляд. А во втором сериале богу Локи предстоит путешествие в разные эпохи, чтобы изменить историю и исправить ошибки, в том числе свои. Оба сериала стоит смотреть хотя бы для того, чтобы оценить фантазию сценаристов.

WandaVision / Disney+ / шоураннер — Джек Шефер / в главных ролях — Элизабет Олсен, Эван Питерс, Пол Беттани, Кэт Деннингс / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% от критиков, 86% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,4.

Loki / Dysney+ / режиссер — Кейт Херрон / в главных ролях — Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбати-Роу / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% от критиков, 90% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,3.

«И просто так...»

Единственный сериал из нашей подборки, у которого достаточно низкие оценки критиков и аудитории. Тем не менее первые две серии стали самыми просматриваемыми на HBO Max за всю историю. А сам сериал в конце 2021 года обсуждали больше, чем любой другой. «И просто так...» ругают за все подряд: отсутствие Саманты, некоторую смену характеров героинь, не всегда удачные попытки заигрывать с современными темами мультикультурализма и социальной справедливости и за нюансы сюжета, которые мы не будем спойлерить. Но факт остается фактом — продолжение «Секса в большом городе» стало большим событием. А вот «Множественных святых Ньюарка» — приквел к «Клану Сопрано», который тоже вышел в 2021 году, аудитория почти не заметила, хотя критики были к нему благосклоннее.

And Just Like That… / HBO Max / шоураннер — Даррен Стар / в главных ролях — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 58% от критиков, 29% от зрителей / рейтинг IMDb — 5,5.

«Мейр из Исттауна»

Мода на социальные процедуралы, которую во многом запустил первый сезон «Настоящего детектива» в 2014 году, к 2021-м привела к интересному результату. С одной стороны, «Мейр из Исттауна» — это очень хорошая работа, с интересными героями и потрясающей Кейт Уинслет. Ее роль сержанта-детектива Мейр Шиэн критики не зря называют одной из лучших в карьере. Маленький городок с секретами его жителей, социальная депрессия, экономические проблемы — в сериале все это есть. Но почти нет самого детектива, и это самая слабая линия сериала. А героиня не ведет расследование, а просто случайно узнает факты и переживает прозрения. Но сериал все равно стоит посмотреть — это лучшее, что выходило в жанре процедурала в 2021 году.

Mare of Easttown / HBO Max / шоураннер — Брэд Ингелсби / в главных ролях — Кейт Уинслет, Эван Питерс, Ангури Райс, Гай Пирс / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% от критиков, 93% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,5.

«Полуночная месса»

Райли Флинн возвращается в свой родной городок на изолированном острове после четырех в лет в тюрьме за пьяную автомобильную аварию. Он хочет разобраться в себе и пережить свою вину в гибели женщины. Одновременно с ним в город прибывает новый пастор — отец Пол, который заменил старого отца Прюитта. Впрочем, Прюитт исчез весьма загадочно, а жизнь острова резко наполняется мистикой и разными знамениями. Критики сериал хвалят и даже называют лучшей работой Майкла Флэнегана, который снимает хорроры уже 20 лет. После «Американской истории ужасов», «Мистера Мерседеса» и «Касл-Рока» неплохие хоррор-сериалы уже стали привычным явлением. Но «Полуночная месса» все равно заслуживает внимания.

Midnight Mass / Netflix / шоураннер — Майкл Флэнеган / в главных ролях — Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Рахул Коли, Хэмиш Линклейтер / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% от критиков, 77% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,7.

«Книга Бобы Фетта»

После успеха двух сезонов «Мандалорца» Джон Фавро в глазах фанатов стал спасителем вселенной «Звездных войн». «Книга Бобы Фетта» — это прямое продолжение «Мандалорца». После того как Фетт и его помощница Феннек Шанд помогли героям сериала, они отправились в свой спин-офф. В планах у Бобы — вернуть себе уважение и власть в криминальном мире Татуина и попутно рассказать историю своего спасения из пасти сарлакка, куда он попал еще в «Возвращении джедая» в 1983 году. Если в этом абзаце для вас нет незнакомых слов, то «Книгу Бобы Фетта» обязательно стоит посмотреть. Пока вышел только один эпизод, но Джону Фавро можно верить.

The Book of Boba Fett / Disney+ / шоураннер — Джон Фавро / в главных ролях — Темуэра Моррисон, Минг-На Вен, Дженнифер Билз / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% от критиков, 75% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,4.

«Корпорация «Заговор»

Гениальная ученая Рейган Ридли работает в секретной правительственной корпорации «Когнито», задача которой — управлять теориями заговоров, то есть скрывать от граждан правду о рептилоидах и генетических экспериментах. Параллельно Рейган придется искать взаимопонимание с собственным отцом, терпеть нового коллегу Бретта и узнать о тайнах, которые скрыты даже от корпорации «Когнито». Главный автор сериала — Шион Такеучи, написавшая сценарии к нескольким эпизодам мультсериала «Гравити Фолз». Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш выступил продюсером и соавтором сценария. Критики пишут, что «Корпорация «Заговор» не дотягивает до «Гравити Фолз», но очень актуальна в 2021—2022 годах, когда на волне пандемии ковида конспирологами стали слишком много людей.

Inside Job / Netflix / авторы — Шион Такеучи и Алекс Хирш / в главных ролях (озвучка) — Лиззи Каплан, Кристиан Слэйтер, Джон Димаджио / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% от критиков, 90% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,7.

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