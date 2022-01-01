Что посмотреть на праздниках. Устали от топ-10? Тогда вот одиннадцать сериалов 2021 года, из которых вам точно будет что выбрать в новогодние выходные
- Авторы:
- Дмитрий Раевский, Евгений Спирин
- Дата:
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Бандус Екатерина / «Бабель»
В 2021 году кинематограф и телевидение немного оправились от пандемии ковида и повсеместных локдаунов. На стримингах вышло немало долгожданных премьер — второй сезон «Ведьмака», продолжения «Секса в большом городе» и «Мандалорца», сольный сериал для Локи от Marvel. Но были и неожиданно отличные и популярные проекты. Среди таких сюрпризов года — корейская лента «Игра в кальмара», которая пусть и ненадолго, но захватила умы населения чуть ли не всей планеты, и мультсериал «Аркейн», который должен был стать всего лишь экранизацией для фанатов видеоигры, а внезапно понравился всем. «Бабель» собрал одиннадцать сериалов 2021 года. Среди них точно найдется хотя бы один, который скрасит вам ближайшие выходные. О некоторых вы точно слышали, о каких-то — скорее всего, нет.
«Игра в кальмара»
Странно было бы обойтись без «Игры в кальмара» в любом топе сериалов 2021 года. Он уже стал самым популярным сериалом Netflix в истории, одним из самых прибыльных и вызвал новый всплеск популярности корейской культуры в мире. Дискуссии о социальной подоплеке сюжета сериала, критике неравенства и проблемах корейской экономики продолжаются до сих пор, а корейцы осенью вышли на акции протеста и забастовки в костюмах из сериала. Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хек уже договорился с Netflix о втором сезоне, а потом сразу и о третьем. И только следующие сезоны ответят на вопрос, был успех сериала стечением обстоятельств и сиюминутных трендов, или «Игра в кальмара» действительно выдержит проверку временем. А пока можно пройти тест от «Бабеля» с непростыми вопросами о сюжете первого сезона.
«Ведьмак» — второй сезон
Первый сезон «Ведьмака» аудитория встретила прохладно. Критики писали, что в разных временных линиях сюжета сложно разобраться, да и вообще сериал получился не для всех. С этим согласился даже исполнитель главной роли Генри Кавилл. А фанаты книжной саги Анжея Сапковского ругали сериал за отход от канона. Второй сезон не успокоил всех недовольных, но его оценки существенно выше. Повествование стало линейным, а на экране сам ведьмак Геральт наконец-то занялся своими непосредственными обязанностями — убийством чудовищ. В любом случае, второй сезон «Ведьмака» стоит посмотреть — он остается главным фэнтезийным сериалом года. Сериал «Колесо времени» по романам Роберта Джордана от Amazon Prime пока не смог его потеснить.
«Аркейн»
Популярный мультсериал, которого никто не ждал. Первые несколько недель после выхода крупные издания его просто игнорировали. Сейчас его рейтинг выше, чем у любого другого сериала в нашей подборке, хотя «Аркейн» снят по вселенной онлайн-игры League of Legends — к ее десятилетию. Действие происходит в мире Рунтерра, в котором между собой враждуют два города — Пилтовер и Заун. Новая технология управления магической энергией выводит конфликт городов в горячую фазу. Такие проекты часто остаются контентом для фанатов, а широкая аудитория их почти не замечает. Теперь критики называют «Аркейн» «святым Граалем адаптаций видеоигр», внезапно очень серьезным и взрослым сериалом, который понравился даже тем, кто в жизни не играл в League of Legends. Так что если вы еще его не посмотрели, обязательно найдите время на праздниках.
«Шершни»
В 1996 году школьная женская команда по футболу попадает в авиакатастрофу. Выживших найдут только через 19 месяцев. Как они не умерли от голода и холода — загадка, они сами предпочитают об этом молчать. А в 2021 году четыре главные героини — домохозяйка Шона, кандидат в Сенат Нью-Джерси Таисса, одинокая медсестра Мисти и страдающая от наркотической зависимости Натали — получают открытки. Анонимный отправитель намекает на то, что знает, как они выжили в лесу, — занимались каннибализмом. Каждая серия идет в двух временных линиях — история выживания 1996 года и расследование 2021-го. Критики уже вспомнили роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и два реальных случая каннибализма среди выживших в катастрофе — после падения самолета с командой по регби в Андах в 1972 году и зимовку американских пионеров в горах Сьерра-Невада в 1847-м. Пока что «Шершни» — один из самых многообещающих психологических триллеров года. В 2022 году выйдут три финальные серии.
«ВандаВижен» и «Локи»
В 2019 году главным супергеройским сериалом были «Хранители» от DC, которые удачно попали в нерв ожидания выборов президента США и даже в чем-то предсказали штурм Капитолия сторонниками Трампа. В 2020 году была пандемия и передышка, а спустя год Marvel взяли реванш, выпустив сразу два нестандартных супергеройских сериала. Оба продолжают сюжет фильма «Мстители: Финал». В первом Алая ведьма Ванда Максимофф и андроид Вижен живут в типичном американском пригороде. Вижен скрывает настоящую внешность, Ванда не пользуется сверхъестественными силами. Их жизнь напоминает сюжеты популярных ситкомов, часть сериала снята именно в таком стиле. Но все, что с ними происходит, — далеко не такое, каким кажется на первый взгляд. А во втором сериале богу Локи предстоит путешествие в разные эпохи, чтобы изменить историю и исправить ошибки, в том числе свои. Оба сериала стоит смотреть хотя бы для того, чтобы оценить фантазию сценаристов.
«И просто так...»
Единственный сериал из нашей подборки, у которого достаточно низкие оценки критиков и аудитории. Тем не менее первые две серии стали самыми просматриваемыми на HBO Max за всю историю. А сам сериал в конце 2021 года обсуждали больше, чем любой другой. «И просто так...» ругают за все подряд: отсутствие Саманты, некоторую смену характеров героинь, не всегда удачные попытки заигрывать с современными темами мультикультурализма и социальной справедливости и за нюансы сюжета, которые мы не будем спойлерить. Но факт остается фактом — продолжение «Секса в большом городе» стало большим событием. А вот «Множественных святых Ньюарка» — приквел к «Клану Сопрано», который тоже вышел в 2021 году, аудитория почти не заметила, хотя критики были к нему благосклоннее.
«Мейр из Исттауна»
Мода на социальные процедуралы, которую во многом запустил первый сезон «Настоящего детектива» в 2014 году, к 2021-м привела к интересному результату. С одной стороны, «Мейр из Исттауна» — это очень хорошая работа, с интересными героями и потрясающей Кейт Уинслет. Ее роль сержанта-детектива Мейр Шиэн критики не зря называют одной из лучших в карьере. Маленький городок с секретами его жителей, социальная депрессия, экономические проблемы — в сериале все это есть. Но почти нет самого детектива, и это самая слабая линия сериала. А героиня не ведет расследование, а просто случайно узнает факты и переживает прозрения. Но сериал все равно стоит посмотреть — это лучшее, что выходило в жанре процедурала в 2021 году.
«Полуночная месса»
Райли Флинн возвращается в свой родной городок на изолированном острове после четырех в лет в тюрьме за пьяную автомобильную аварию. Он хочет разобраться в себе и пережить свою вину в гибели женщины. Одновременно с ним в город прибывает новый пастор — отец Пол, который заменил старого отца Прюитта. Впрочем, Прюитт исчез весьма загадочно, а жизнь острова резко наполняется мистикой и разными знамениями. Критики сериал хвалят и даже называют лучшей работой Майкла Флэнегана, который снимает хорроры уже 20 лет. После «Американской истории ужасов», «Мистера Мерседеса» и «Касл-Рока» неплохие хоррор-сериалы уже стали привычным явлением. Но «Полуночная месса» все равно заслуживает внимания.
«Книга Бобы Фетта»
После успеха двух сезонов «Мандалорца» Джон Фавро в глазах фанатов стал спасителем вселенной «Звездных войн». «Книга Бобы Фетта» — это прямое продолжение «Мандалорца». После того как Фетт и его помощница Феннек Шанд помогли героям сериала, они отправились в свой спин-офф. В планах у Бобы — вернуть себе уважение и власть в криминальном мире Татуина и попутно рассказать историю своего спасения из пасти сарлакка, куда он попал еще в «Возвращении джедая» в 1983 году. Если в этом абзаце для вас нет незнакомых слов, то «Книгу Бобы Фетта» обязательно стоит посмотреть. Пока вышел только один эпизод, но Джону Фавро можно верить.
«Корпорация «Заговор»
Гениальная ученая Рейган Ридли работает в секретной правительственной корпорации «Когнито», задача которой — управлять теориями заговоров, то есть скрывать от граждан правду о рептилоидах и генетических экспериментах. Параллельно Рейган придется искать взаимопонимание с собственным отцом, терпеть нового коллегу Бретта и узнать о тайнах, которые скрыты даже от корпорации «Когнито». Главный автор сериала — Шион Такеучи, написавшая сценарии к нескольким эпизодам мультсериала «Гравити Фолз». Создатель «Гравити Фолз» Алекс Хирш выступил продюсером и соавтором сценария. Критики пишут, что «Корпорация «Заговор» не дотягивает до «Гравити Фолз», но очень актуальна в 2021—2022 годах, когда на волне пандемии ковида конспирологами стали слишком много людей.
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