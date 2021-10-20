Все шутят про чипирование, а в мире кризис микрочипов. Он уже коснулся и вас — попробуйте-ка заказать PlayStation 5, новый iPhone или авто! Да, Украине все это тоже грозит дефицитом техники

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Сегодня на микросхемах, или чипах, работает практически все — от электрической зубной щетки до автомобиля. С прошлого года мир столкнулся с их дефицитом. Это случилось из-за торговой войны между США и Китаем и остановки заводов из-за пандемии коронавируса. В этом году добавились еще и природные катаклизмы — засуха, сильные морозы и пожары в регионах, где находятся заводы, которые производят микросхемы. Перебои с поставками начались у производителей ноутбуков, смартфонов, бытовой техники. Сильно пострадала автомобильная промышленность — BMW, Mercedes, Toyota и другим компаниям даже пришлось останавливать заводы. Все может наладиться, даже по самым оптимистичным прогнозам, не раньше 2023 года. «Бабель» рассказывает, как чипы стали дефицитом, почему сложнее купить бюджетные ноутбуки и авто и как мировой кризис подбирается к Украине.

Почему чипы в дефиците?

Не так много компаний — производителей чипов. Еще двадцать лет назад в мире их было около 30. Они решили, что выгодней и дешевле отдать производство на аутсорс другим компаниям. Так поступают даже технологические гиганты вроде AMD. За последние десятилетия спрос на микросхемы вырос, а количество их производителей уменьшилось.

Сейчас около 80 процентов микросхем делают в странах Азии — Тайване, Южной Корее, Китае, Малайзии, Сингапуре. Остальное производят в Европе и США. Ведущие компании-производители — это тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с более 50 процентами мирового рынка, и южнокорейская Samsung — около 17 процентов.

Все началось в 2018 году, с торговой войны США и Китая. Тогда американским компаниям запретили заказывать чипы у китайских производителей. В 2020 году из-за пандемии коронавируса остановились заводы, которые делали микросхемы, — сначала в Китае, а потом и по всему миру. До середины 2020-го у компаний еще оставались запасы микросхем, но к концу года они закончились. А к началу 2021-го спрос на чипы уже на 30 процентов превышал предложение.

Только заводы восстановили работу ― вмешались природные катаклизмы. Например, на Тайване случилась засуха, а заводам по производству чипов нужно много воды для охлаждения систем. Из-за этого пришлось сократить производство. Один из крупнейших в Японии заводов, который делал проводники, сильно пострадал от пожара, восстанавливали его четыре месяца. В Техасе сильные морозы привели к перебоям с электричеством. Из-за этого остановились несколько заводов, которые делали чипы для Samsung и других компаний.

Цех полупроводниковых пластин компании Semiconductor Manufacturing International Corp в Шанхае. Getty Images

Кто пострадал от кризиса?

Пострадали все. Сначала ― производители электронных девайсов. Из-за локдауна в 2020-м люди начали работать и учиться удаленно. Для этого нужны были смартфоны, веб-камеры и другие гаджеты. И, конечно, телевизоры, приставки и всякое игровое «железо» для развлечений. А тут еще и курс биткойна резко пошел вверх, из-за чего вырос спрос на видеокарты ― их используют, чтобы майнить криптовалюту.

Больше других пострадала автомобильная промышленность. В начале пандемии и локдауна производители авто отменили свои заказы на чипы, они рассчитывали, что продажи упадут. А спрос только вырос, но было уже поздно — за чипами выстроилась длинная очередь. Теперь сроки поставок новых микросхем могут затянуться до 40 недель. В течение 2020-го они, как и другие производители, еще обходились запасами, но к концу года все закончилось. В январе 2021 года аналитики прогнозировали, что автомобильная индустрия недополучит за год около $60 миллиардов, в мае прогноз скорректировали до $110. К сентябрю цифра выросла до $210 миллиардов убытков и 7,7 миллиона невыпущенных автомобилей.

С середины 2021 года из-за нехватки чипов останавливались заводы BMW, Volkswagen, Skoda и других крупных производителей. А в Великобритании в июле автомобилей сделали столько же, сколько в 1956 году. Даже японская Toyota в сентябре сократила объем производства на 40 процентов. И это при том, что у компании был больший запас микросхем, чем у конкурентов. С конца сентября концерн General Motors в ожидании чипов свозит пикапы Chevrolet Silverado на пустырь прямо с конвейера. В США все настолько плохо с новым машинами, что дилерам приходится арендовать авто, чтобы было что показывать в автосалонах.

Mercedes и Renault стали беречь свои чипы для более дорогих моделей. Другие компании, вроде Tesla, вообще отложили выпуск своих новых авто.

Тысячи новых бюджетных пикапов Mercedes на стоянке в ожидании чипов, 14 октября 2021 года. Getty Images

А как это затронуло Украину?

К нам мировой кризис чипов начал подбираться осенью 2021 года. Первыми заканчиваются новые автомоби. В конце сентября генеральный директор компании OTP Leasing Андрей Павлушин писал о проблемах с поиском недорогого седана Skoda, Nissan или Toyota по заказу клиента. Таких машин нашлось всего две на весь Киев.

На прошлой неделе Auto-Consulting писала, что в Украине уже нельзя купить новые автомобили некоторых популярных бюджетных моделей Renault, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Suzuki, Skoda. Тем, кто захочет их купить, нужно оформлять заказ уже сейчас и внести предоплату около 20 тысяч гривен. Правда, ждать придется примерно до весны следующего года.

Следующим будет дефицит ноутбуков, смартфонов и бытовой техники. Мировые продажи компьютеров росли вплоть до осени 2021 года. Теперь пошли на спад. Все потому, что у компаний закончились запасы микросхем. В компании Acer заявили, что могут удовлетворить только половину мирового спроса на свои ноутбуки. На рынке сложилась примерно такая ситуация — ноутбуки среднего или премиального класса еще купить можно, а вот модели попроще найти сложнее. Производители решили последовать примеру автопромышленников и используют дефицитные чипы в более дорогих моделях.

Игровую консоль PlayStation 5 было фактически невозможно купить после ее выхода в ноябре 2020 года. В компании обещали решить проблему ко второй половине 2021 года, но в августе сроки сдвинули на март 2022-го. Из-за нехватки чипов Apple выпустит на 10 миллионов меньше новых iPhone 13. Один из крупнейших мировых производителей смартфонов — Samsung, сократил поставки на 20 процентов. К весне этого года дефицит чипов добрался и до некоторых производителей домашней бытовой техники. Они делают холодильники, стиральные машины, микроволновки.

Работа с микросхемами в компании CSI Electronic Manufacturing Services Ltd. в Великобритании. Getty Images

Это значит, что еще и цены вырастут?

Спрос на чипы вырос, крупнейший в мире производитель ― тайваньская TSMC — подняла цены на 20 процентов. Это значит, что подорожает продукция, в которой используются микросхемы.

Современное авто напичкано чипами не меньше космического корабля. Если в 1970-х электроника составляла всего 5 процентов стоимости автомобиля, то сейчас эта цифра приближается к 50 процентам. С апреля подорожали авто Toyota, Nissan и Renault. Выросли цены на Mercedes и BMW, причем компании не собираются их снижать, даже когда кризис чипов закончится.

Средняя цена на новое авто в США поднялась до рекордных $43 тысяч, резко подскочили цены и на подержанные машины — в среднем около $25 тысяч. В Украине пока сильно не выросли цены ни на новые авто, ни на подержанные. Подорожание в пределах нескольких процентов коснулось только самых популярных моделей. Но поставщики не исключают, что это может быть только началом.

Хуже с ценами на ноутбуки. С конца прошлого года Lenovo в Украине подорожали на 15—20 процентов. Особенно бюджетные модели ноутбуков. К концу года цены могут вырасти еще на 7—8 процентов. Повышение цен до конца года обещают и в Acer.

Когда закончится дефицит чипов?

Прогнозы разные. Правительство Тайваня обещает победить кризис с поставками микрочипов для автомобилей уже к концу этого года. Правда, сами автопроизводители в это особо не верят. Главы Volkswagen и Mercedes считают, что дефицит сохранится минимум до 2023 года.

Примерно такие же сроки называет и главный производитель чипов TSMC. Пока же компания готовится получать сверхприбыли от продаж и планирует потратить $100 миллиардов на то, чтобы увеличить мощности на своих заводах и производить еще больше микросхем. Новые собственные заводы по производству чипов собрался строить и один из ведущих мировых разработчиков электроники — американская компания Intel.

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