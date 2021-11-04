Мы попросили медика и юриста развенчать самые популярные мифы о вакцинах от ковида. Вот как можно убедить человека сделать прививку ― детальное пособие

Польза

Бандус Екатерина / «Бабель»

У тех, кто до сих пор сомневается, вакцинироваться ли от коронавируса, набор аргументов «против» обычно типичный. Например, они переживают, что прививка повлияет на их хронические болезни или что вакцины — новые, а потому доверять им нельзя. Этими страхами активно оперируют активисты-антивакцинаторы, добавляя, что власть вообще не имела права вводить карантинные ограничения, а владельцы заведений на своей территории могут сами решать — обслуживать людей без масок и прививок или нет. Как убеждать людей, верящих в эти аргументы? «Бабель» собрал самые популярные тезисы антивакцинаторов и пришел с ними к специалистам — медику и руководителю технической группы экспертов Минздрава по вопросам иммунопрофилактики Федору Лапию и юристу, представителю президента в Конституционном суде Федору Вениславскому. На основе их ответов мы составили краткое руководство о том, как отвечать на аргументы противников вакцинации и убеждать своих близких.

Я боюсь, что мой организм плохо отреагирует на вакцину! Еще инвалидом стану.

Люди опасаются реакций организма на вакцину, а в итоге погибают от ковида. «Реальная опасность от вакцины — вероятность тяжелой аллергической реакции, так называемого анафилактического шока. Он обычно проявляется в первые минуты после введения вакцины, именно поэтому врачи просят после прививки побыть какое-то время в больнице. В Украине с начала кампании вакцинации зафиксировано 14 случаев анафилактического шока — во всех пациенты сразу получили необходимую помощь и выздоровели. То есть это один случай на 800 тысяч доз вакцины — и он не летальный. А от ковида, в зависимости от возраста, умирают от одного до четырех из ста заболевших», — говорит Федор Лапий.

А если после вакцины появятся тромбы? Пишут об этом.

Пишут, но фактов нет. Не доказано, что зафиксированные случаи тромбоза после вакцинации произошли именно из-за прививки. Зато доказано, что коронавирус повышает риск развития тромбоза, что может проявиться и через месяц, и через два месяца после перенесенного ковида. И даже если предположить, что в появлении тромба виновата вакцина — вероятность этого в разы ниже, чем у тромбоза из-за COVID-19.

У моих пожилых родственников куча хронических заболеваний. Вакцинация им навредит!

Сравните риски. Ковид наиболее опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями. Чем старше человек — тем выше риск смерти. Испытывая вакцины, ученые наблюдали и за людьми пожилого возраста, и за теми, у кого были хронические болезни. Серьезных противопоказаний не обнаружили. Да и в мире уже использовано более семи миллиардов доз вакцин — из этих данных тоже можно делать вывод. И он таков: вакцинация помогает людям в возрасте и с хроническими заболеваниями избежать тяжелого течения коронавируса и жить дальше.

Вакцина признана пригодной для экстренного использования — значит, это экспериментальный препарат. Я не хочу, чтобы на мне проводили опыты!

Надо отличать XXI век от XIX или начала XX. Сейчас используются вакцины, принцип создания которых уже известен. «Какие-то из этих вакцин созданы по принципу вакцин против гепатита В. Другие — по принципу вакцины против полиомиелита. Технологии создания векторных и РНК-вакцин известны с 70-80-х годов прошлого столетия. Ну, и есть вакцина CoronaVac, разработанная по самой классической технологии — опыт использования созданных по ней препаратов огромен, так что можно пойти и по уже проторенной тропе», — уверяет Лапий.

Даже если препарат в чрезвычайной ситуации позволяют для экстренного использования — он все равно проходит исследования на предмет безопасности, формирования иммунного ответа организма и эффективности. Все препараты, разрешенные к использованию в Украине, эти исследования успешно прошли. А сейчас их безопасность подтверждает опыт Британии, Израиля, США, Португалии и Чили, где уже привито большинство населения. Каждая из этих стран контролирует ситуацию — и сообщений о массовых проблемах вакцинированных со здоровьем там не было.

Если уж вакцинироваться, то «Спутником V» ! Почему у нас его нельзя использовать?

Потому что эта вакцина как раз не прошла все необходимые клинические исследования — из-за чего возмутились многие ученые по всему миру. Во второй фазе клинических исследований, когда определяется безопасность препарата, разработчик российской вакцины собрал очень мало участников и предоставил непрозрачный результат. А третья фаза — изучение эффективности лекарства — вообще провалилась, поскольку ученые потеряли возможность плацебо-контроля. Это в конце 2020 года признали сами разработчики «Спутника V». В тех странах, где препарат все же используют, надежных данных о его эффективности тоже нет.

Производителей вакцин освободили от ответственности за возможные летальные случаи. И после этого мы должны использовать их препараты?

Речь идет о финансовой ответственности за возможные негативные последствия. Это было необходимо, чтобы начать экстренную массовую вакцинацию. Но ответственная сторона здесь все равно есть — это правительства стран. В тех же Соединенных Штатах компенсации выплачивают из государственного бюджета. Впрочем, судебные тяжбы, связанные с негативными последствиями для организма в поствакцинальный период, как в США, так и во всем мире сейчас являются редкостью.

Вакцину Comirnaty от Pfizer следует хранить при температуре -70 градусов. Откуда мне знать, что в Украине эти условия не нарушены?

Это температура до разморозки, а состояние вакцины после нее производитель еще продолжает исследовать. Сейчас размороженную вакцину можно хранить месяц при температуре 2—8 градусов тепла. По словам Лапия, уже есть данные от производителя, что препарат не теряет своих свойств и в течение трех месяцев после разморозки, однако соответствующие изменения в украинские инструкции по использованию Comirnaty еще не внесли.

Партии этих вакцин транспортируют с логгерами — устройствами, периодически фиксирующими температуру вокруг. Данные из этих логгеров затем проверяют и представители Pfizer, и чиновники из Минздрава. Они проверяют и пункты хранения вакцин. Еще есть «тайные покупатели» — представители общественных организаций, которые приходят вакцинироваться и параллельно проверяют больницы и пункты вакцинации на предмет нарушений. Скандалов на этот счет в Украине не было.

Вакцинированные тоже могут подхватить ковид и заражать других. И как эта ваша вакцинация удержит пандемию?

Да, вакцинация не всегда предотвращает заражение ковидом, но значительно уменьшает опасность как для зараженного, так и для других людей. «Четко известно: невакцинированные зараженные выделяют вирус в среднем на протяжении десяти дней. А заразившиеся после вакцинации выделяют меньшее количество вируса — и в течение всего трех дней. Есть данные, что когда в коллективе — например, в семье — есть вакцинированные и они заражаются ковидом, остальные рискуют подхватить от них вирус вдвое меньше, чем если бы заболевшие не были вакцинированы», — говорит Федор Лапий.

В первую очередь вакцинация позволяет справиться с потоком пациентов, нуждающихся в госпитализации. Поскольку когда одновременно тяжело болеют много людей, как это происходит в Украине сейчас, аппаратуры и медицинского персонала на них не хватает. Это существенно уменьшает шанс того, что больные получат качественную помощь.

Зачем вообще вакцина, если у нее не стопроцентная эффективность?

А зачем пользоваться ремнем безопасности в автомобиле? С ним после аварии тоже могут остаться травмы — синяки или, например, сломанная ключица. Но если вы не пристегнуты — при таком же столкновении можно вылететь из автомобиля через лобовое стекло, сломать шею и получить инвалидность или умереть.

Вакцина не защитит полностью, но позволит избежать тяжелых проявлений болезни. «Если бы были данные о том, что жертвоприношение позволяет обеспечить хотя бы на один процент большую защиту от коронавируса, чем вакцина, я бы призывал идти в полнолуние на Лысую гору и проводить там ритуалы — чтобы ковод отступил. Пока данных об эффективности такого подхода нет, остается вакцина», — говорит Лапий.

Знакомые говорят, что вакцина уничтожает иммунитет и через два года вакцинированные умрут. И что им скажешь?

Этому нет подтверждений. Ведущие мировые политики и знаменитости уже вакцинировались. Они точно не делали б этого, если бы вакцина представляла такую опасность.

Вакцинировались и многие священнослужители высокого сана, в частности Русской православной церкви — хотя среди прихожан ее украинской «дочки» теория об убийстве вакциной души и иммунитета особенно распространена. В России РПЦ призывает вакцинироваться.

Посмотрите, сколько людей умирает от рака. А какая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний! А мы обращаем внимание на какую-то болезнь со смертностью 2—4 процента. Зачем?

По двум причинам. Во-первых, COVID-19 повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А среди заразившихся коронавирусом онкобольных треть умирают от него.

Во-вторых, медицинская система Украины, как и других стран мира, подстроена под текущую ситуацию с заболеваемостью. Когда у кого-то случается инфаркт — для него будет готова больничная койка. В условиях всплеска заболеваемости COVID-19 нагрузка на медицинскую систему возрастает в среднем вдвое. Мест в реанимации и сил медработников на других больных может просто не хватить.

В 2020 году коронавирус был третьей по частоте причиной смерти в Украине. По результатам 2021-го он может выйти на второе место.

Карантинные ограничения ввели незаконно! Разве это можно сделать постановлением Кабинета министров? Только законом!

Все происходит именно на основании закона — «Об обеспечении санитарно-эпидемического благополучия населения». Он делегирует Кабинету министров право принимать соответствующие меры.

А то, что на поезд теперь нельзя сесть без сертификатов о вакцинации, — это разве не ограничение свободы передвижения?

Нет. Вы же можете добраться до нужного вам места на автомобиле, на велосипеде или другим способом. Ограничение на проезд в поездах — это изменения правил перевозки пассажиров «Укрзалізниці». Правительство ввело их, поскольку считает это важным с точки зрения санитарно-эпидемической ситуации.

А почему запрещают без сертификатов посещать рестораны? Это же частная собственность — пусть владельцы заведений и решают. Нарушение Конституции!

«В Конституции прямо написано: собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу. Когда рестораторы говорят, что действуют как сами считают нужным, они нарушают этот принцип. Правительство установило ограничения как раз в интересах людей — чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни. Поэтому аргументы таких рестораторов не выдерживают никакой критики», — убежден Федор Вениславский.

Сейчас так легко спасти человеку здоровье или даже жизнь — достаточно убедить его вакцинироваться. Сохранить «Бабель» тоже несложно — просто скиньте нам донат.