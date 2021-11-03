Хочу вакцинировать ребенка от ковида. Уже можно? А с какого возраста? Сертификат дадут? А это вообще безопасно? Родители спрашивают — мы отвечаем

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Алиса Игина / «Бабель»

В Украине новая осенняя волна — волна коронавируса. Рекордными темпами идет вакцинация, параллельно устанавливаются суточные рекорды по количеству заболевших и умерших. Только за прошедшие сутки, 2 ноября, умерло 720 человек, а за весь октябрь — больше 11 тысяч. Среди заболевших около 30 тысяч детей, поэтому Минздрав Украины рекомендует прививать от ковида и их тоже. «Бабель» рассказывает о нюансах детской вакцинации: с какого возраста, какие нужны документы, как получить детский сертификат о вакцинации и другие детали.

Можно ли вакцинировать ребенка от COVID-19 в Украине?

Можно. Но сразу уточним, что речь исключительно о группе 12+, то есть о подростках. Вакцинировать их в отдельных случаях разрешили еще в июле. В первую очередь это касалось детей из групп риска: со сложными хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, ослабленным иммунитетом или после трансплантации. В этих случаях ковид может протекать тяжело и грозит серьезными осложнениями.

В конце октября Минздрав разрешил массовую вакцинацию детей, но с оговорками. У ребенка должны быть все обязательные прививки от 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита B, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Сделать их можно бесплатно. Вот календарь профилактических прививок для детей. Важно помнить: между вакцинацией от ковида и другими прививками нужно сделать двухнедельную паузу. Исключение — экстренная вакцинация от ковида и вакцинация против гриппа, которая не входит в список обязательных профилактических для детей.

Ребенок может сам пойти и сделать прививку?

Если ему 16 лет и у него есть список всех рутинных прививок, то да. Если 12—15 лет, то нужно согласие и присутствие родителей или опекунов.

Чем прививают детей и не опасно ли это?

В Украине детей прививают только одной вакциной — Comirnaty от Pfizer-BioNTec. Вакцинация проходит по той же схеме, что и у взрослых, — две дозы с интервалом 21—28 суток. Записаться на прививку можно в любом удобном центре вакцинации (вот их список по всей Украине). Но для начала туда нужно позвонить и уточнить, есть ли там вакцина Comirnaty. В октябре в Украине было около двух миллионов доз этой вакцины. За последние четыре месяца ею привили 22,5 тысячи детей.

Эта вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения, в том числе и для детей с 12 лет. Эффективность против так называемого «дикого» варианта коронавируса, который впервые обнаружили в китайском Ухане, — 95 процентов. Согласно результатам исследований, она эффективна против штамма «альфа» на 93,7 процента, против штамма «дельта» — на 88 процентов.

У вакцины есть противопоказания. Как и в случае со взрослыми, эксперты не советуют прививать детей с аллергией на компоненты вакцины (вот ее состав). Что касается побочных эффектов, то у вакцинированных Pfizer детей очень редко случался миокардит — воспаление сердечной мышцы. Если после первой дозы у детей болит в груди, учащается сердцебиение, появляется одышка, бледность, то вторую дозу врачи рекомендуют отложить. Детально все противопоказания описаны в документе Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

А что с сертификатом вакцинации — как его можно получить?

Второго ноября в приложении «Дія» появилась возможность получить цифровой сертификат о вакцинации ребенка, который получил хотя бы одну дозу вакцины. Генерировать его могут родители в своем приложении. Для этого нужно: установить последнюю версию «Дії», авторизоваться, добавить свидетельство о рождении ребенка, в меню «Услуги» выбрать «COVID-сертификаты» и отправить запрос, после этого сертификат ребенка должен подтянуться в приложении. Вот подробная видеоинструкция.

А с 14 лет дети сами могут авторизоваться в «Дії» с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. Вот видеоинструкция, как это сделать.

Бумажный сертификат можно получить после двух доз. После первой вам могут выдать справку образца 063/о.

Другие страны тоже прививают детей?

Да, уже несколько месяцев. Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTec используют США, Канада, Австралия, Япония, Великобритания, страны ЕС — в целом более 100 стран по всему миру. В Израиле эта возрастная группа уже может сделать третью бустерную дозу.

В конце прошлой недели в США одобрили вакцину Pfizer для детей 5+, только им будут вводить меньшую дозу. Pfizer также запросила разрешение ЕС на вакцинацию детей старше 5 лет в Европе. А Индонезия и Чили одобрили вакцину Sinovac против COVID-19 для детей в возрасте 6—11 лет.

А зачем вообще прививать детей, они же легче переносят ковид?

Легче переносят и не болеют — это не одно и то же. Только за минувшие сутки, 2 ноября, коронавирусом в Украине заразились 1 406 детей. А всего во время последней осенней волны заболело около 30 тысяч. Исследования показывают, что «дельта»-вариант коронавируса более опасен как раз для детей — они переносят его гораздо тяжелее и чаще попадают в больницы.

Есть еще одна причина вакцинировать детей — они такие же переносчики вируса, как и взрослые. И последним болезнь грозит более опасными последствиями.