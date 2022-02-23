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Рада проголосовала за выделение дополнительных 26,5 миллиарда гривен на безопасность и оборону

Автор:
София Телишевская
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Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Верховная Рада поддержала законопроект о выделении 26,5 миллиарда гривен на безопасность и оборону.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 23 февраля.

Финансирование распределят следующим образом:

Законопроект предусматривает расходы на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования. Депутаты также приняли решение о том, чтобы спикер парламента Руслан Стефанчук немедленно подписал этот закон.