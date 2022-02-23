Рада поддержала введение чрезвычайного положения в Украине. Что оно предполагает
- Авторы:
- София Телишевская, Олег Панфилович
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей (там с 2014 года продолжается Операция объединенных сил и это регулируется другими правовыми инструментами).
За соответствующее решение нардепы проголосовали на внеочередном заседании 23 февраля.
ЧП вводится с 00:00 24 февраля на 30 дней. В каждой области создадут оперативный штаб во главе с главой государственной администрации, в который также входят представители местных властей и силовых структур.
Чрезвычайное положение — это не военное положение. Оно предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.
Фактически государство упрощает себе возможности принимать быстрые решения в условиях потенциальной российской угрозы.
В целом режим чрезвычайного положения предусматривает:
- особый режим въезда-выезда (при необходимости);
- ограничение в передвижении транспорта и возможный его осмотр (при необходимости);
- усиление охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры;
- запрет на проведение массовых мероприятий, кроме тех, запретить которые может только суд (при необходимости);
- запрещение забастовок;
- возможность эвакуации людей из мест, опасных для проживания;
- возможность объявления комендантского часа (при необходимости);
- проверку документов, а в отдельных случаях — проверку личных вещей, транспорта, багажа и грузов;
- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома территориального центра комплектования, управления СБУ или подразделения Службы внешней разведки;
- запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию в обществе;
- особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).
Однако заметим, что усиленные меры безопасности будут вводить только тогда, когда этого потребует ситуация в отдельных областях или по всей Украине.
- Рада разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять деньги из госбюджета на защиту и оборону.
- Служба безопасности Украины заявила, что введение чрезвычайного положения позволит эффективнее оградить страну от угрозы вторжения, а Национальный банк сообщил, что во время ЧП банковская система будет работать в обычном режиме.