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Рада поддержала введение чрезвычайного положения в Украине. Что оно предполагает

Авторы:
София Телишевская, Олег Панфилович
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Гонтарь Владимир / УНИАН

Верховная Рада одобрила указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей (там с 2014 года продолжается Операция объединенных сил и это регулируется другими правовыми инструментами).

За соответствующее решение нардепы проголосовали на внеочередном заседании 23 февраля.

ЧП вводится с 00:00 24 февраля на 30 дней. В каждой области создадут оперативный штаб во главе с главой государственной администрации, в который также входят представители местных властей и силовых структур.

Чрезвычайное положение — это не военное положение. Оно предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Фактически государство упрощает себе возможности принимать быстрые решения в условиях потенциальной российской угрозы.

В целом режим чрезвычайного положения предусматривает:

Однако заметим, что усиленные меры безопасности будут вводить только тогда, когда этого потребует ситуация в отдельных областях или по всей Украине.