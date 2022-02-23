Регулятор Великобритании пересмотрит лицензию кремлевского телеканала Russia Today
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- Костя Андрейковец
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Премьер-министр Великобритании объявил, что британский регулятор Ofcom пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание кремлевского телеканала RT, более известного как Russia Today.
Об этом сообщает The Independent.
Борис Джонсон упомянул о важности «свободы слова», но решил прислушаться к обвинениям телеканала в путинской пропаганде.
Профильный министр заявил, что RT «очевидно является частью глобальной кампании России по дезинформации», а потому важно, чтобы Британия ограничила «способность России распространять пропаганду внутри страны».
В Ofcom заявили, что с учетом ситуации вокруг Украины будут рассматривать вопрос «в приоритетном порядке».
- 2 февраля Германия запретила вещание кремлевского телеканала RT DE на своей территории. RT DE начал работу 16 декабря 2021 года и через несколько часов был забанен в YouTube за нарушения. В Германии трансляция RT запрещена, но телеканал обошел запрет через Сербию, получив лицензию там. В декабре немецкий регулятор добился снятия RT DE с вещания в Германии.
- 3 февраля Франция начала расследование в отношении Russia Today.