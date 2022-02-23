Спутник Maxar снял новую локацию войск России возле Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Спутник компании Maxar Technologies зафиксировал сотни военных российских машин, которые стали возле границы с Украиной на аэродроме у города Мозырь.
Об этом пишет Reuters.
Снимок был сделан 22 февраля. Техника стоит на аэродроме деревни Большой Боков — в 37 км от Украины. На фото видны палатки, грузовики и другая военная техника.
- Россия продолжает держать вокруг Украины свыше 150 тысяч военных и тысячи единиц техники. В Беларуси возле границы с Украиной стоит около 50 тысяч военных. Россия после учений не вывела войска из Беларуси.
- Госсекретарь США и генсек НАТО заявили, что это говорит о подготовке РФ к нападению на Украину.