Канада тоже вводит санкции против России за признание «Л/ДНР»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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UN Women / Flickr
Канада тоже решила принять новые санкции против России за признание «Л/ДНР». Они почти полностью дублируют американские.
Об этом заявил на брифинге премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет CBC.
Он назвал это только первым раундом санкций против России. Другие должны предотвратить дальнейшее вторжение в Украину.
«Не заблуждайтесь — это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо. Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире», — сказал Трюдо.
Санкции предусматривают полный запрет для канадцев на любые финансовые операции с «Л/ДНР», а также гражданам Канады запретят операции с российским суверенным долгом и двумя банками.
Кроме того, будут введены санкции против российских депутатов, которые проголосовали за признание «Л/ДНР».
Также Трюдо сообщил, что Канада отправит почти 500 своих военных в Латвию и другие страны восточного фланга НАТО для усиления обороны.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в пределах их нынешней территории. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали РФ санкции. Вся Европа, США, Канада, Австралия и многие другие страны не признали «Л/ДНР».