Россия обстреляла Попасную и Красногоровку – 10 тысяч человек остались без света и воды, а один военный погиб

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Минобороны России

По состоянию на 19.00 22 февраля российская армия 72 раза обстреляла прифронтовые села вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Ранения получил один военнослужащий, еще пятеро — боевые травмы.

Также один военный получил ранение несовместимое из жизни, информирует пресс-центр ООС.

Российские солдаты использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов более трех тысяч жителей Попасной (Луганская область) остались без водоснабжения, так как снаряд повредил электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 (бывший Стахановец).

В то же время семь тысяч жителей Красногоровки (Донецкая область) снова остались без электроснабжения.

А во время обстрелов Марьинки (Донецкая область) пострадал мирный житель. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он добавил, что 50-летнего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями плеча и кисти левой руки.

С начала обострения ситуации [17 февраля] боевики 498 раз обстреляли прифронтовые села, в основном используя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.