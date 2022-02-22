Россия обстреляла Попасную и Красногоровку – 10 тысяч человек остались без света и воды, а один военный погиб
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Минобороны России
По состоянию на 19.00 22 февраля российская армия 72 раза обстреляла прифронтовые села вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Ранения получил один военнослужащий, еще пятеро — боевые травмы.
Также один военный получил ранение несовместимое из жизни, информирует пресс-центр ООС.
Российские солдаты использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов более трех тысяч жителей Попасной (Луганская область) остались без водоснабжения, так как снаряд повредил электроснабжение водонапорной станции в городе Золотое-3 (бывший Стахановец).
В то же время семь тысяч жителей Красногоровки (Донецкая область) снова остались без электроснабжения.
А во время обстрелов Марьинки (Донецкая область) пострадал мирный житель. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Он добавил, что 50-летнего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями плеча и кисти левой руки.
С начала обострения ситуации [17 февраля] боевики 498 раз обстреляли прифронтовые села, в основном используя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы. Уже 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия и многие другие страны не признали «Л/ДНР».