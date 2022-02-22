Евросоюз впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве по запросу Украины

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Европейский Союз впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве. Они будут помогать Украине бороться с кибератаками со стороны России.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс.

«В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами», — написал он.

В состав Сил быстрого реагирования ЕС в киберпространстве входят до 10 экспертов по кибербезопасности из шести стран — членов ЕС. Они должны оказывать помощь странам, пострадавшим от кибератак.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Европейский Союз подтвердил готовность оказать Украине комплексную помощь в укреплении ее кибернетической безопасности.