Евросоюз впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве по запросу Украины
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Markus Spiske / Unsplash
Европейский Союз впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве. Они будут помогать Украине бороться с кибератаками со стороны России.
Об этом в своем Twitter сообщил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс.
«В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами», — написал он.
В состав Сил быстрого реагирования ЕС в киберпространстве входят до 10 экспертов по кибербезопасности из шести стран — членов ЕС. Они должны оказывать помощь странам, пострадавшим от кибератак.
Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Европейский Союз подтвердил готовность оказать Украине комплексную помощь в укреплении ее кибернетической безопасности.
- Утром 15 февраля клиенты ПриватБанка получили фейковые сообщения об остановке работы банкоматов. Во второй половине дня начались перебои в работе сайтов ПриватБанка и Ощадбанка: из-за хакерской атаки не работали мобильные приложения банков, невозможно было рассчитаться картой и перевести деньги. Также атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Работу банковских сайтов возобновили вечером того же дня.
- Кибератаке также подвергся портал «Дія». Полиция начала расследование. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что хакерская атака 15 февраля была самой масштабной в истории Украины. Федоров напомнил, что атака шла из России, Китая, Чехии и Узбекистана. Ее стоимость он оценил в миллионы долларов, а целью назвал дестабилизацию ситуации.