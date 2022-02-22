ЕС вводит санкции за признание Россией «Л/ДНР»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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European Parliament / Flickr
Европейский Союз решил ввести санкции по признанию Россией «Л/ДНР». Их ввели против 27 физических и юридических лиц, а также против более 350 депутатов российской Госдумы.
Об этом на брифинге сообщили верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль. Мы делаем это в координации с нашими партнерами в США, Британии и Канаде, с которыми я поддерживал тесный контакт в эти часы», — отметил Боррель.
По его словам, в 27 человек и организаций войдут те, кто принимали решения и были ответственны за угрозы Украине, те, кто финансово помогал российским военным, те, кто проводил дезинформационные кампании против Украины и те банки, которые финансируют ответственных за принятие решений на оккупированных территориях.
Кроме этого, санкции будут наложены на любые экономические отношения с «Л/ДНР» и ограничат возможности РФ доступа к капиталу и финансовым рынкам Евросоюза. Все детали санкций будут указаны в обнародованном документе.
В то же время, Боррель отметил, что президента РФ Путина в перечне санкций нет.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в пределах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия и другие страны не признали «Л/ДНР».