Совет федерации России разрешил Владимиру Путину использовать армию за границей — на Донбассе

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Совет федерации России вечером 22 февраля разрешил президенту Владимиру Путину использовать Вооруженные силы за рубежом — то есть ввести их на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает Интерфакс.

Решение приняли единогласно. Постановление вступает в силу с момента его принятия. Где именно, как долго, с какой целью и какой численностью войска будут использовать — решает Путин.

Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил на заседании, что это решение связано с тем, что «ситуация на Донбассе обостряется, и Россия должна взять жителей под свою защиту». Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что это будут «миротворческие силы», которые «помогут избежать войны в регионе».

«Это решение направлено на установление мира на Донбассе. Оно направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы не допускать обстрела мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность», — добавила Матвиенко.