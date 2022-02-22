В Колумбии разрешили делать аборты до 24 недели беременности
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Fotomovimiento / Flickr
Конституционный суд Колумбии декриминализировал аборты в течение первых 24 недель беременности — за аборт, сделанный в течение этого срока, никого не привлекут к ответственности.
Об этом сообщает The New York Times.
Правозащитные организации приветствовали это решение и назвали его «историческим достижением».
С 2006 года в Колумбии разрешено делать аборты в случаях изнасилования, при угрозе жизни женщины или если у плода серьезные проблемы со здоровьем и беременность невозможна. В остальных случаях любого, кто сделал аборт или помог женщине сделать аборт, могли приговорить к тюремному заключению на срок от 16 до 54 месяцев.
Прокуратура Колумбии ежегодно открывает около 400 дел против женщин, сделавших аборт, и людей, которые им помогают. С 2006 года по таким делам осудили по меньшей мере 346 человек. По данным Министерства здравоохранения страны, нелегальные аборты могут быть опасными и быть причиной около 70 смертей в год в Колумбии.
В последние несколько лет аналогичные решения по абортам приняли в Мексике (до 12 недели) и Аргентине (до 14 недели). Однако многие страны Латинской Америки все еще строго ограничивают права на аборт, в частности Бразилия — крупнейшая страна региона.
- 1 сентября 2021 года в Техасе запретили аборты после шестой недели. Этот закон называют одним из самых строгих в стране. Минюст США подал иск против Техаса из-за этого закона. В начале октября суд восстановил этот запрет на аборты. Запрет на искусственное прерывание беременности после шестой недели будет действовать в штате на время судебных разбирательств.
- Аборты в Украине законны в течение первых 12 недель беременности.