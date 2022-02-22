Kalush Orchestra представит Украину на «Евровидении-2022»

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Суспільне

Группа Kalush Orchestra согласилась представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в итальянском Турине.

Об этом группа сообщила в Instagram.

«Йоу! Kalush Orchestra едет в Турин на «Евровидение-2022» представлять Украину. Наконец-то это произошло, мы вместе с «Суспільним» вместе решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху!» — говорится в сообщении.

Теперь Украину будет представлять колыбельная Stefania в исполнении Kalush Orchestra.

«Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы победил и в прямом эфире я бы спел специально для нее еще раз», — рассказал о песне основатель и фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк.