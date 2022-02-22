Россия может лишиться финала Лиги чемпионов из-за признания «Л/ДНР»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Sitade / Getty Images
Европейская футбольная ассоциация УЕФА может перенести финальный матч Лиги чемпионов, который 28 мая должен был пройти в Санкт-Петербурге. Такая мера рассматривается в качестве реакции на признание Москвой независимости «Л/ДНР».
Об этом пишут ВВС и Daily Mail.
Представители УЕФА заявили, что «постоянно следят за ситуацией», но пока решения о переносе не приняли.
Указано, что в УЕФА уже поступают обращения о переносе. Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч уже потребовал немедленно перенести финал. Также с требованием должен обратиться Польский футбольный союз. Поляки хотят перенести и свой стыковочный матч из Москвы.
В ближайшее время Европейский Союз и Великобритания должны ввести санкции против России. УЕФА наверняка отреагирует на это и не захочет проводить столь важную игру на территории России.
The Times пишет, что ассоциация готовится к давлению со стороны стран и уже прорабатывает новые локации.
- После того, как РФ признала якобы независимость «ЛНР» и «ДНР», США, ЕС и ряд других стран Запада объявили, что введут санкции. Их согласуют сегодня, 22 февраля.
- Санкции против «ЛНР» и «ДНР» уже ввели США.