Признание «Л/ДНР»: МИД отозвал из Москвы поверенного в делах Украины

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел отозвало из Москвы временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Покотило отозвали для консультаций после решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Министерство иностранных дел России заявило, что Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом.