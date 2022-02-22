Признание «Л/ДНР»: МИД отозвал из Москвы поверенного в делах Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Министерство иностранных дел отозвало из Москвы временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Покотило отозвали для консультаций после решения России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Министерство иностранных дел России заявило, что Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать Л/ДНР в пределах их нынешней территории. 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашения о «сотрудничестве» с «ДНР» та «ЛНР».
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».