Спикер Кремля: Минские соглашения больше не стоят на повестке дня

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России Минские соглашения не стоят на первом плане, главная тема — гарантии безопасности для РФ.

Об этом он заявил российским журналистам, передает ТАСС.

Песков сказал, что для РФ тема гарантий о нерасширении НАТО теперь на первом плане.

Вероятность экстренного саммита «нормандской четверки», о котором запросила Украина, будет зависеть от конкретных предложений для РФ. Песков сказал, что Кремль не пойдет на диалог в формате «переливания из пустого в порожнее».