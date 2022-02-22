«Причин для вашей бессонной ночи нет». Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне решения России

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Президент Украины Владимир Зеленский ночью 22 февраля обратился к украинцам на фоне решения России о признании «независимыми» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР».

«Причин для вашей бессонной ночи нет. Последние действия РФ — это нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с этими решениями возлагается на Россию. Признание независимости оккупированной территории Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках «нормандии». Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы. Вскоре Россия легализует свои войска, которые и так были на Донбассе с 2014 года», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина созывает заседание Совбеза ООН и ОБСЕ, уже провела заседание Совета нацбезопасности и обороны, а также инициирует экстренный созыв саммита «нормандской четверки».

«Мы хорошо различаем провокации и наступление агрессора. Как только увидим изменение ситуации, рост рисков, вы будете обо всем знать. Сейчас нет причин для хаотических действий. Мы верны мирному и дипломатическому пути. Мы на своей земле, ничего и никого не боимся», — добавил украинский президент.