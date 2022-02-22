Президент США Джо Байден ввел санкции против «ЛНР» и «ДНР» и запретил туда инвестировать

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Prachatai / Flickr

Президент США Джо Байден ввел санкции из-за решения России признать «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР». Соответствующее решение обнародовал Белый дом 21 февраля.

Запрещаются:

инвестиции в «ЛНР» и «ДНР»;

импорт в США любых товаров, услуг, технологий оттуда;

экспорт, продажа или поставка из США туда товаров, услуг или технологий с оккупированных территорий;

Также санкции предусматривают блокирование активов людей и компаний, которые вели там экономическую деятельность или сотрудничали с главарями боевиков — Министерство финансов США утвердит список.

Джо Байден отметил, что признание Россией «ЛНР» и «ДНР» противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и создает дополнительную угрозу миру территориальной целостности Украины — и тем самым является необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике США.