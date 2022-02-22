Россия планирует заключить с «Л/ДНР» такие же «договоры о дружбе», как и с Абхазией и Южной Осетией. В них изменили только названия «республик»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Государственная дума России планирует 22 февраля ратифицировать так называемые «договоры о дружбе» с «ЛНР» и «ДНР». Они полностью копируют такие же документы, которые РФ в 2008 году заключила с так называемыми «республикой Абхазия» и «республикой Южная Осетия».
С проектами документов можно ознакомиться на сайте Госдумы. В то же время, «договоры» с Абхазией и Южной Осетией обнародованы на сайте Кремля.
Все эти «документы» состоят из 31 статьи и заключаются на 10 лет. Они предполагают сотрудничество во многих сферах, а также разрешают наличие двух гражданств — российского и местной «республики». Также они закрепляют, что на территории «республик» ходит только российский рубль.
Что касается военной части, то «республики» дают право России строить, использовать и совершенствовать военные базы на своей территории.
Фактически во всех этих договорах изменены только названия «республик».
- 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы. В них Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс для «поддержания мира». Глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвали решение России вопиющим нарушением международного права. В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.
- Россия уточнила, что признает «ЛНР» и «ДНР» в пределах, которые сейчас фактически установлены, то есть РФ не претендует на всю Донецкую и Луганскую области.