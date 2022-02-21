США немедленно наложат санкции на «Л/ДНР» — запретят их финансировать и работать на оккупированных территориях

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В Белом доме заявили, что были готовы к признанию Россией «Л/ДНР», поэтому президент США Джо Байден немедленно подпишет указ о санкциях. Они будут введены против всех, кто финансирует «Л/ДНР» или работает на тех территориях.

Об этом пишет пресс-служба Белого дома.

«Мы ждали такого шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц из или в так называемых регионах «ДНР» и «ЛНР» Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое решило работать в этих областях Украины», — отметили там.

В Белом доме объяснили, что детали санкций позже объявят Государственный департамент и Министерство финансов.

В то же время в США подчеркнули, что это не все санкции, и другие ограничения будут объявлены позже.

«Для ясности: эти меры отдельные и дополняют быстрые и строгие экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину», — пояснили в Белом доме.