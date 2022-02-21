Зеленский поговорил с Байденом на фоне решения России признать «Л/ДНР»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Getty
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом на фоне решения России признать независимость псевдореспублик «Л/ДНР».
Об этом Зеленский сообщил вечером 21 февраля.
«Обсудили события последних часов с президентом США. Мы начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны. Также планируется разговор с [премьером Британии] Борисом Джонсоном», — сообщил Зеленский.
Джонсон, в свою очередь, прервал пресс-конференцию ради звонка Зеленскому, чтобы обсудить с ним решение Путина: «Я собираюсь пойти поговорить с президентом Украины Зеленским и предложить ему поддержку Великобритании».
21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы. Во время своей речи Путин обратился к украинским властям с требованием «немедленно прекратить боевые действия». «В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — пригрозил Путин.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвали решение России вопиющим нарушением международного права. В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно будет.