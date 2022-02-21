Путин сообщил Шольцу и Макрону, что подпишет указ о признании «Л/ДНР»
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- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба президента Российской Федерации
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании «Л/ДНР». Те выразили разочарование таким решением.
Об этом пишет пресс-служба Кремля.
Путин рассказал о результатах заседания Совбеза России, а также об обращении главарей «Л/ДНР».
«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — отметили там.
Макрон и Шольц выразили разочарование таким решением, но, по версии Кремля, заявили о готовности к дальнейшим контактам.
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