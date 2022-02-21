CERT-UA: Хакеры планируют 22 февраля атаковать государственные и банковские сайты Украины

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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA опубликовала предупреждения о возможных кибератаках на вебресурсы, размещенные в зоне.ua.

Предупреждение выпустили после того, как на сайте Raidforums украинские специалисты из CERT-UA увидели сообщение о проведении кибератаки 22 февраля. На данный момент уведомление и ветка комментариев под ним удалены.

«В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Исходя из контекста, планируется дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua», — говорится в заявлении CERT-UA.

Киберспециалисты призывают компании срочно связываться с ними при выявлении признаков кибератак или аномальных действий на информационных системах.

В то же время, Европейский Союз подтвердил готовность оказать Украине комплексную помощь в укреплении ее кибернетической безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Мы договорились, что Европейский Союз предложит нам комплексное предложение по укреплению нашей кибербезопасности. Мы понимаем, что современная война — это не только танки, артиллерия самолеты, — это также боевые действия в киберпространстве. Сегодня я получил подтверждение от Европейского Союза, что они положительно реагируют на мой запрос, на мое письмо к ним и что нам будет сделано предложение о системной помощи со стороны ЕС», — сказал Кулеба.