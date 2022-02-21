Путин и Байден согласны на участие в саммите по безопасности. Его предложил Макрон
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президенты США и России согласились принять участие в саммите по «безопасности и стабильности в Европе», который им предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Об этом сообщают Елисейский дворец и Белый дом.
Центральной темой саммита будет Украина — ситуация на Донбассе и угроза вторжения войск РФ. Указано, что президенты Джо Байден и Владимир Путин «приняли принцип саммита», но он состоится только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.
Подготовить саммит должны государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече 24 февраля.
- 20 февраля президент Франции Макрон поговорил по телефону с Путиным. Стороны договорились о встрече в «нормандском формате» и разблокировать заседание ТКГ. После этого Макрон позвонил Зеленскому и Байдену, а затем снова Путину.
- Россия продолжает держать вокруг Украины свыше 150 тысяч военных и тысячи единиц техники. Параллельно на Донбассе с 17 февраля продолжаются масштабные обстрелы. Заседания ТКГ Россия срывает.