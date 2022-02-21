Путин и Байден согласны на участие в саммите по безопасности. Его предложил Макрон

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Президенты США и России согласились принять участие в саммите по «безопасности и стабильности в Европе», который им предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщают Елисейский дворец и Белый дом.

Центральной темой саммита будет Украина — ситуация на Донбассе и угроза вторжения войск РФ. Указано, что президенты Джо Байден и Владимир Путин «приняли принцип саммита», но он состоится только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину.

Подготовить саммит должны государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече 24 февраля.