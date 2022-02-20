Соцсеть Дональда Трампа запустят в марте этого года
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Chip Somodevilla / Getty Images
Релиз социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа ожидается в марте этого года.
Как пишет The New York Times, запуск Truth Social в марте — это перенос релиза. Агентство Reuters писало, что приложение соцсети будет доступно в Apple Store уже с 21 февраля. Вероятно, речь идет о бета-версии.
Согласно же источникам NYT, полноценный запуск ожидается в марте, но точной даты пока нет. На сегодня Truth Social со всеми инструментами доступна лишь для 500 тестировщиков.
- Truth Social — это вторая попытка Трампа запустить свою соцсеть после бана в Facebook, Twitter, Google и Instagram из-за штурма Капитолия в январе 2021 года. Трамп больше ориентируется на Twitter — там у него было 88 миллионов подписчиков. В последующем он решил создать клон Twitter.
- 2 июня команда Трампа представила соцсеть Gettr, очень похожую на Twitter. В день запуска ее взломали.
- 21 октября Трамп анонсировал запуск Truth Social. Через день после анонса Truth Social тоже взломали.