Соцсеть Дональда Трампа запустят в марте этого года

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Chip Somodevilla / Getty Images

Релиз социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа ожидается в марте этого года.

Как пишет The New York Times, запуск Truth Social в марте — это перенос релиза. Агентство Reuters писало, что приложение соцсети будет доступно в Apple Store уже с 21 февраля. Вероятно, речь идет о бета-версии.

Согласно же источникам NYT, полноценный запуск ожидается в марте, но точной даты пока нет. На сегодня Truth Social со всеми инструментами доступна лишь для 500 тестировщиков.