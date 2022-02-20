В Госдепе США отреагировали на продление «учений» в Беларуси. РФ идет по сценарию вторжения в Украину
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ранее озвученный сценарий о том, что Россия нацелена на вторжение в Украину, получил подтверждение. Так он отреагировал на то, что РФ и Беларусь решили продолжить «проверку сил реагирования».
Об этом сообщает CNN.
По его словам, Россия по-прежнему пытается создать серию провокаций для оправдания агрессии — это подтвеждает продление якобы учений в Беларуси на неопределенный срок. На это же указывает обострение на Донбассе и поток фейков об обстрелах и якобы подготовке ВСУ к «наступлению» на «ДНР» и «ЛНР».
Блинкен отметил, что РФ продолжает наращивать войска вокруг Украины, в том числе в Беларуси, и увеличила контингент до более чем 150 тысяч военных.
Центр стратегических и международных исследований опубликовал карту и отметил, что у границ Украины находятся около 190 тысяч военных, с учетом 50 тысяч солдат Беларуси.
По словам госсекретаря, США считают, что Владимир Путин принял решение пойти войной, но американская сторона до последнего будет использовать «каждую возможность и каждую минуту» для дипломатического сдерживания РФ.
На этой неделе Блинкен планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым «при условии, что Россия не вторгнется в Украину».
- Сегодня, 20 февраля, в Беларуси завершились военные учения с войсками России «Союзная решимость — 2022». Хренин объявил, что стороны решили «продолжить проверку сил реагирования». Это значит, что войска РФ остаются в Беларуси, хотя ранее глава МИД Беларуси обещал полный вывод сил РФ после 20 февраля.
- Угроза вторжения войск РФ с территории Беларуси сохраняется. Это подтверждают ряд спутниковых снимков и заявление главы Минобороны Беларуси о создании общей с Россией группировки войск.