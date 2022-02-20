В ВСУ сообщили об очередных возможных провокациях: боевики хотят снять фейки о беспилотниках

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В Вооруженных силах Украины предупредили, что боевики готовят очередные возможные провокации. Они планируют снять фейки о якобы обстреле гражданских с беспилотников.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» в своем Facebook.

«По данным разведки, главный специалист «Министерства информации» так называемой «ДНР» Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами. Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Там отметили, что целью таких действий является «демонизация» украинских военных и оправдание своих преступлений. Поэтому в ближайшее время в подконтрольных боевикам медиа могут появляться постановочные репортажи о «мифических украинских ДРГ и беспилотниках».

Поэтому в ВСУ отметили, что к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз и других оккупированных населенных пунктов не имеют никакого отношения, потому что украинские военные не открывают огонь, если есть угроза гражданским.