Генштаб сообщил о фейковом аккаунте ВСУ в Twitter. Его могла создать Россия

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупредил о фейковой странице ВСУ в Twitter.

Речь об аккаунте Armed Forces of Ukraine (@UkrArmedForces), созданном в феврале этого года. Генштаб сообщает, что фейковая страница может использоваться Россией для пропаганды.

В ведомстве напоминают, что официальная верифицированная страница ВСУ в Twitter — @GeneralStaffUA.