Генштаб сообщил о фейковом аккаунте ВСУ в Twitter. Его могла создать Россия
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупредил о фейковой странице ВСУ в Twitter.
Речь об аккаунте Armed Forces of Ukraine (@UkrArmedForces), созданном в феврале этого года. Генштаб сообщает, что фейковая страница может использоваться Россией для пропаганды.
В ведомстве напоминают, что официальная верифицированная страница ВСУ в Twitter — @GeneralStaffUA.
- Россия через госСМИ продолжает нагнетать обстановку на Донбассе, распространяя фейки об обстрелах неподконтрольных Украине территорий. Таким образом РФ обвиняет Украину в обстрелах и, вероятно, пытается спровоцировать масштабную войну.
- Накануне росСМИ опубликовали «план наступательной операции» ВСУ на Донбасс. Перед этим главари «ДНР» и «ЛНР» объявили эвакуацию населения в Россию и общую мобилизацию мужчин. Украина неоднократно повторяла, что не собирается возвращать Донбасс силовым методом.