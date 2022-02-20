Россия и Беларусь решили «продолжить проверку сил реагирования». Их учения должны были завершиться 20 февраля

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Россия и Беларусь решили «продолжить проверку сил реагирования» из-за эскалации ситуации на Донбассе. Их совместные военные учения должны были завершиться 20 февраля.

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, пишет пресс-служба беларусского Минобороны.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продлить. В ее ходе тщательно будут прорабатываться этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом ее направленность останется неизменной — она должна обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», — заявил он.

В Беларуси заявили, что соседние страны якобы в экстренном порядке «накачиваются» современным вооружением, поэтому существует угроза Союзному государству. В то же время, Запад продолжает игнорировать российские запросы относительно гарантий безопасности.