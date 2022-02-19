С начала обострения ситуации на Донбассе боевики 248 раз обстреляли прифронтовые села

Новости

Степанов Анатолий / УНИАН

Российские боевики на Донбассе 122 раза открывали огонь по населенным пунктам вдоль линии разграничения. Столько обстрелов зафиксировали с начала суток 19 февраля и до 22:00.

Данные опубликовал пресс-центр ООС.

Оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения танков и крупнокалиберных пулеметов. Также боевики трижды запускали беспилотник «Орлан-10».

Артелерийские обстрелы противник ведет из населенных пунктов, чтобы заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь. Это делают для того, чтобы обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей.

«Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права», — отмечают в ООС.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

С начала обострения ситуации [17 февраля] боевики 248 раз обстреляли прифронтовые села, в основном используя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.