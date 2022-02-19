Российские спецслужбы готовят теракты на Донбассе. Жертвами провокаций должны стать мирные жители

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Таким образом Россия хочет обвинить Украину в наступлении и ввести свои регулярные войска под видом «миротворцев».

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых — минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов», — рассказал главнокомандующий.

По его словам, в особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным графикам и маршрутам.

«В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников», — отметил Залужный.

Генерал добавил, что, «обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача — сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения».