Российские спецслужбы готовят теракты на Донбассе. Жертвами провокаций должны стать мирные жители
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- София Телишевская
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Таким образом Россия хочет обвинить Украину в наступлении и ввести свои регулярные войска под видом «миротворцев».
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
«Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых — минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов», — рассказал главнокомандующий.
По его словам, в особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным графикам и маршрутам.
«В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников», — отметил Залужный.
Генерал добавил, что, «обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача — сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения».
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.
- 19 февраля в Донецк прибыли боевики «Частной военной компании Вагнера». По данным разведки, «вагнеровцы» должны совершить несколько терактов в городе — взорвать жилые дома. До этого боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской и свои позиции под Мариуполем. Также РФ заявила, что два украинских снаряда упали на территории России в Ростовской области. Украина отвергла все обвинения и назвала их провокацией.