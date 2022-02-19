Боевики за сутки 66 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе — под огонь попали более 30 населенных пунктов

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Sasha Maksymenko / Flickr

За последние сутки боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

52 обстрела велись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Под огнем оказались 33 населенных пункта Донецкой и Луганской областей, некоторые из которых — по несколько раз. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.