Боевики за сутки 66 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе — под огонь попали более 30 населенных пунктов
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
За последние сутки боевики 66 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
52 обстрела велись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Под огнем оказались 33 населенных пункта Донецкой и Луганской областей, некоторые из которых — по несколько раз. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.