ТКГ запланировала экстренное заседание из-за эскалации на Донбассе на 19 февраля

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Шмаков Валерий / УНИАН

Трехсторонняя контактная группа проведет экстренное заседание из-за эскалации на Донбассе. Его запланировали на 19 февраля.

Об этом сообщил в своем Twitter спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен.

«Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтра утром. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии столкновения очень тревожная», — отметил он.

Накануне украинская сторона попросила об экстренном заседании в ТКГ из-за увеличения обстрелов на Донбассе, но российская сторона отказалась.