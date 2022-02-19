ТКГ запланировала экстренное заседание из-за эскалации на Донбассе на 19 февраля
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Шмаков Валерий / УНИАН
Трехсторонняя контактная группа проведет экстренное заседание из-за эскалации на Донбассе. Его запланировали на 19 февраля.
Об этом сообщил в своем Twitter спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен.
«Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтра утром. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии столкновения очень тревожная», — отметил он.
Накануне украинская сторона попросила об экстренном заседании в ТКГ из-за увеличения обстрелов на Донбассе, но российская сторона отказалась.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.