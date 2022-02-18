Украинская разведка предупреждает, что боевики на Донбассе минируют объекты гражданской инфраструктуры и могут устроить теракты
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- Алексей Ярмоленко
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Pierre Crom / Getty Images
Украинская разведка предупреждает, что боевики на Донбассе могут устроить теракты. Для этого они минируют объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщается в Facebook Главного управления разведки Минобороны.
«Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах», — говорится в сообщении.
Поэтому в разведке призывают дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.