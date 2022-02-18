Украинская разведка предупреждает, что боевики на Донбассе минируют объекты гражданской инфраструктуры и могут устроить теракты

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Украинская разведка предупреждает, что боевики на Донбассе могут устроить теракты. Для этого они минируют объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщается в Facebook Главного управления разведки Минобороны.

«Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах», — говорится в сообщении.

Поэтому в разведке призывают дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.