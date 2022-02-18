«Вас используют для эскалации». Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям оккупированного Донбасса

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированного Донбасса, заверив, что Украина не планирует наступление. Он отметил, что боевики сознательно вводят местных в заблуждение и используют их для эскалации.

Об этом говорится в обращении, обнародованном на его Facebook-странице.

«Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ. Еще раз повторяю — военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический», – отметил Залужный.

Он подчеркнул, что в случае наступления будет много жертв среди гражданского населения, поэтому Украина даже не рассматривает подобный сценарий решения конфликта. Главнокомандующий ВСУ заявил, что боевики сознательно провоцируют украинские войска открывать ответный огонь, а сами размещают свои позиции возле гражданских объектов.

«Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Министр обороны Алексей Резников также заверил, что Украина не планирует наступления на оккупированный Донбасс, а боевики сознательно распространяют фейки. Он подтвердил, что Украина не использует оружие, если это создает угрозу мирным гражданам.

С аналогичным обращением выступил и спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что Россия развертывает кампанию по распространению дезинформации и способствует эскалации ситуации на Донбассе.

«Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые усложняют процесс политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнул он.