Боевики отказались от экстренного заседания ТКГ из-за эскалации на Донбассе
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
SOPA Images / Contributor / Getty Images
Боевики «Л/ДНР» отказались собираться на экстренное заседание Трехсторонней контактной группы из-за эскалации на Донбассе. С соответствующим предложением выступила украинская сторона.
Об этом говорится в заявлениях так называемых «МИД Л/ДНР», которые распространяют подконтрольные боевикам медиа.
Они снова обвинили ВСУ в обстрелах оккупированной территории, а потому не видят смысла встречаться в рамках Трехсторонней контактной группы.
Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе попросила ОБСЕ безотлагательно созвать внеочередные консультации группы по безопасности, а также заседания в «минском формате». Причина – многочисленные обстрелы на Донбассе со стороны боевиков.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. Ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинский военный.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.