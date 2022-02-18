Суд в Чехии разрешил экстрадицию в Украину россиянина Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Городской суд в Праге разрешил экстрадицию в Украину россиянина Александра Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма.
Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
«Городской суд Праги только принял решение о возможности выдачи Украине гражданина России Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей за участие в оккупации Крыма», — сообщил он.
По словам посла, апелляцию на это решение рассмотрит Верховный суд, а само решение об экстрадиции будет приниматься министром юстиции Чехии.
- 12 сентября чешская полиция в аэропорту Праги задержала Франчетти по запросу Украины. Он был участником «Крымской весны», закончившейся оккупацией полуострова Россией.
- Офис Генерального прокурора сообщил, что Украина потребует экстрадиции Франчетти для суда. 14 сентября суд Праги взял россиянина под стражу. Тот на суде сказал, что это «шаг к фашизму».