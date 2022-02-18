Суд в Чехии разрешил экстрадицию в Украину россиянина Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма

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Городской суд в Праге разрешил экстрадицию в Украину россиянина Александра Франчетти, участвовавшего в оккупации Крыма.

Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Городской суд Праги только принял решение о возможности выдачи Украине гражданина России Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей за участие в оккупации Крыма», — сообщил он.

По словам посла, апелляцию на это решение рассмотрит Верховный суд, а само решение об экстрадиции будет приниматься министром юстиции Чехии.