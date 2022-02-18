Meta Цукерберга выбыла из десятки мировых лидеров по капитализации

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Компания Марка Цукерберга Meta Platforms (бывшая Facebook Inc.) выбыла из топ-10 мировых лидеров по капитализации. Это произошло на фоне недавнего рекордного обвала акций компании.

Об этом пишет Bloomberg.

По итогам закрытия биржи 17 февраля, капитализация Meta составила $565 млрд. Компания опустилась на 11 место, уступив 10 строчку китайской холдинговой Tencent Holdings Ltd. Еще в июне 2021 года Meta стоила более $1 трлн, но уже в сентябре потеряла $513 млрд капитализации.

Цена акций Meta резко упала после публикации отчетности за 2021 год. Тогда бывшая Facebook впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей в одноименной соцсети в результате конкуренции с другими платформами, такими как TikTok.

При этом Financial Times писала со ссылкой на управляющего партнера фонда J Stern & Co Кристофера Россбаха, что Meta может специально занижать капитализацию, чтобы избежать ограничений по новому антимонопольному законопроекту США, который представили в октябре прошлого года.

Документ запрещает технологическим компаниям с капитализацией $600 млрд и выше использовать только внутренние сервисы на своих площадках, дискриминируя сервисы других компаний. Meta теперь под его действие не подпадает.