Минобороны: Беларусь объяснила наведение понтонного моста через Припять потребностями учений и обещает его разобрать
- Автор:
- Олег Панфилович
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Беларусь объяснила, что возведение понтонного моста через реку Припять, который сокращает путь от этого района к границе с Украиной, было необходимо для военных учений.
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, Украина подняла вопрос понтонного моста недалеко от украинской границы на территории Беларуси. «У нас налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос по этому понтонному мосту, по этой понтонной переправе и получили ответ, что это сделано в рамках программы учений и ее скоро разберут. По крайней мере, такое заверение мы получили от беларусской стороны», — сообщил министр.
По его словам, украинские правоохранительные органы в зоне отчуждения ЧАЭС знали о строительстве моста, поэтому наблюдают за ситуацией и готовы к разным сценариям событий.
Вместе с тем по данным CNN, ссылающимся на данные спутниковых снимков, по состоянию на 18 февраля понтонный мост уже исчез.
- О наведении моста стало известно 16 февраля. Издание The Insider сообщило, что в районе заброшенного беларусского села Вепри российские военные установили понтонную переправу через реку Припять. Это сокращает путь от этого района к границе с Украиной со 167 километров до 96.
- Сейчас Россия проводит совместные с Беларусью военные учения под названием «Союзная решительность — 2022». Активная фаза учений началась 10 февраля и продлится до 20 февраля. 16 февраля глава МИД Беларуси заявил, что все военные России после учений покинут страну.
- По данным разведок Украины и стран Запада, у украинских границ сконцентрировано более 140 тысяч военных России и тысячи единиц техники. Президент США Джо Байден 15 февраля в своем обращении назвал цифру в 150 тысяч военных.
- С 15 февраля Россия несколько раз сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят.