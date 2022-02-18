Минобороны: Беларусь объяснила наведение понтонного моста через Припять потребностями учений и обещает его разобрать

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Беларусь объяснила, что возведение понтонного моста через реку Припять, который сокращает путь от этого района к границе с Украиной, было необходимо для военных учений.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина подняла вопрос понтонного моста недалеко от украинской границы на территории Беларуси. «У нас налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос по этому понтонному мосту, по этой понтонной переправе и получили ответ, что это сделано в рамках программы учений и ее скоро разберут. По крайней мере, такое заверение мы получили от беларусской стороны», — сообщил министр.

По его словам, украинские правоохранительные органы в зоне отчуждения ЧАЭС знали о строительстве моста, поэтому наблюдают за ситуацией и готовы к разным сценариям событий.

Вместе с тем по данным CNN, ссылающимся на данные спутниковых снимков, по состоянию на 18 февраля понтонный мост уже исчез.