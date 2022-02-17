Россия сообщила о возвращении на базы первых военных, которые участвовали в учениях у украинских границ
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Россия заявила, что первые подразделения ее армии вернулись на базы после учений, которые проходили вблизи украинской границы.
Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, цитирует Интерфакс.
В пункты постоянной дислокации в Чечне и Дагестане вернулись военные эшелоны с тяжелой военной техникой, которые отрабатывали задачи на полигонах в оккупированном Крыму.
В Нижегородскую область на свои базы возвращаются эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, которые выполняли задания на полигонах в Курской (граничит с Сумской областью) и Брянской областях (граничит с Черниговской).
Ранее 17 февраля Министерство обороны России сообщило, что оккупированный Крым покинул очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа.
- 15 и 16 февраля Россия уже сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят. 16 февраля генсек НАТО и президент Украины заявили, что Россия не отводит войска — данные разведок на это не указывают. При этом разведка Эстонии утверждает, что РФ готова начать вторжение в Украину со второй половины февраля.
- 17 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в течение ближайших нескольких дней, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.