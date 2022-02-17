Россия сообщила о возвращении на базы первых военных, которые участвовали в учениях у украинских границ

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Россия заявила, что первые подразделения ее армии вернулись на базы после учений, которые проходили вблизи украинской границы.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, цитирует Интерфакс.

В пункты постоянной дислокации в Чечне и Дагестане вернулись военные эшелоны с тяжелой военной техникой, которые отрабатывали задачи на полигонах в оккупированном Крыму.

В Нижегородскую область на свои базы возвращаются эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, которые выполняли задания на полигонах в Курской (граничит с Сумской областью) и Брянской областях (граничит с Черниговской).

Ранее 17 февраля Министерство обороны России сообщило, что оккупированный Крым покинул очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа.