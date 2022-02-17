Владимир Зеленский ожидает личной встречи с Путиным, чтобы разблокировать отношения между странами

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Omer Messinger / Stringer

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает личной встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным. По его убеждению, эта встреча сможет разблокировать отношения между Украиной и Россией.

Об этом президент заявил в интервью «РБК-Украина».

«Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят», — заявил он.

Зеленский считает, что стороны могли бы обменяться мнениями и понять, есть ли смысл повторно встречаться через 6 месяцев и продолжать разговор.

«Президенты могут выйти со встречи и сказать, что в ближайшие 5—10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле. Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности», — резюмировал президент.