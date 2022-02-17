Владимир Зеленский ожидает личной встречи с Путиным, чтобы разблокировать отношения между странами
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Omer Messinger / Stringer
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает личной встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным. По его убеждению, эта встреча сможет разблокировать отношения между Украиной и Россией.
Об этом президент заявил в интервью «РБК-Украина».
«Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят», — заявил он.
Зеленский считает, что стороны могли бы обменяться мнениями и понять, есть ли смысл повторно встречаться через 6 месяцев и продолжать разговор.
«Президенты могут выйти со встречи и сказать, что в ближайшие 5—10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле. Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности», — резюмировал президент.
- В ноябре 2021 года Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и Россией: в Киеве приветствовали это решение, в Москве отвергли. В декабре Эрдоган снова заявил, что Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина, чтобы избежать эскалации в регионе. В январе 2022 года Эрдоган пригласил в Турцию Зеленского и Путина, чтобы они «обсудили разногласия».