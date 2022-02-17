Английский журнал The Economist поместил на обложку Владимира Путина, стоящего в углу
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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The Economist
Английский журнал The Economist поместил на обложку президента России Владимира Путина, который стоит в углу и не смог раскрасить Украину красным цветом.
Обложка появилась в четверг, 17 февраля — вместе с объяснением редакции.
«Он застрял в углу. Он мог наброситься, но отступление сейчас может привести лишь к нападению позднее. […] Даже если войска отступят, этот кризис не закончился. И что бы ни случилось, война или не война, Путин нанес ущерб своей стране. […] Без единого выстрела Путин оказался в центре внимания всего мира, доказав, что Россия снова имеет значение. Он дестабилизировал Украину и внушил, что ее будущее — его дело», — отметила редакция.
The Econоmist называет важным то, что Украина, «которой в последние годы не уделяли должного внимания», сейчас пользуется беспрецедентной дипломатической и военной поддержкой Запада.
«Эти оковы, выкованные в кризис, не исчезнут внезапно, если российские войска отступят. Опять же, это противоположно тому, чего хотел Путин», — добавили в журнале.
- По данным разведок Украины и стран Запада, у украинских границ сконцентрировано более 130 тысяч военных России и тысячи единиц техники. Президент США Джо Байден 15 февраля в своем обращении говорил о 150 тысячах военных.
- 15 и 16 февраля Россия уже сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят. 16 февраля генсек НАТО и президент Украины заявили, что Россия не отводит войска — данные разведок на это не указывают. При этом разведка Эстонии утверждает, что РФ готова начать вторжение в Украину со второй половины февраля.