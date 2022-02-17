Английский журнал The Economist поместил на обложку Владимира Путина, стоящего в углу

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The Economist

Английский журнал The Economist поместил на обложку президента России Владимира Путина, который стоит в углу и не смог раскрасить Украину красным цветом.

Обложка появилась в четверг, 17 февраля — вместе с объяснением редакции.

«Он застрял в углу. Он мог наброситься, но отступление сейчас может привести лишь к нападению позднее. […] Даже если войска отступят, этот кризис не закончился. И что бы ни случилось, война или не война, Путин нанес ущерб своей стране. […] Без единого выстрела Путин оказался в центре внимания всего мира, доказав, что Россия снова имеет значение. Он дестабилизировал Украину и внушил, что ее будущее — его дело», — отметила редакция.

The Econоmist называет важным то, что Украина, «которой в последние годы не уделяли должного внимания», сейчас пользуется беспрецедентной дипломатической и военной поддержкой Запада.

«Эти оковы, выкованные в кризис, не исчезнут внезапно, если российские войска отступят. Опять же, это противоположно тому, чего хотел Путин», — добавили в журнале.