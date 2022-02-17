Зеленский и Кулеба отреагировали на обстрел Станицы Луганской. СБУ квалифицировала его как теракт

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Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировали на обстрел боевиками Станицы Луганской, в результате которого снаряд попал в детский сад. Они назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.

Об этом Зеленский и Кулеба написали в Twitter-аккаунтах.

«Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской — это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине, их мониторинговая деятельность — дополнительный фактор сдерживания. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений режима тишины», — отметил Зеленский.

Кулеба заявил, что в результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура, а потому западные партнеры должны осудить нарушение Россией Минских соглашений.

Также СБУ сообщила, что возбудила дело из-за обстрела в Станице Луганской. Его квалифицировали по ч. 2 ст. 258 (теракт).

«Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое сотрудников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм», — отметили в СБУ.

В Нацполиции также показали видео эвакуации детей и персонала в детском саду во время обстрела. Там сообщили, что пострадали три человека — две женщины и мужчина.

В комментарии «Бабелю» бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов отметил, что такие обстрелы должны квалифицироваться не по статье о теракте, а по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

«Квалификация этого преступления по статье 258 (террористический акт) УК Украины может казаться удобной для правоохранительных органов. Но она не адекватна по ряду причин. Она не учитывает нарушение международного гуманитарного права. Эта статья [258] предусматривает срок давности преследования виновных. К тому же сроки наказания — от 5 до 10 лет. А у военных преступлений нет срока давности», — пояснил он.

По его словам, правоохранители должны задокументировать обстрел и его последствия, установить, откуда велся обстрел и кто пострадал, а также допросить свидетелей. В то же время прокуратура должна взять дело под свой контроль и направить информационное сообщение в Международный уголовный суд, чтобы привлечь факт обстрела к ранее переданным доказательствам. Таким образом обстрел может быть использован в МКС для доказательства военных преступлений со стороны России.

«Если преступление будет тщательно задокументировано и расследовано, оно, безусловно, может и должно попасть во внимание Международного уголовного суда. Как только Офис прокурора МКС приступит к расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на оккупированных территориях Украины (а пока этого не произошло), украинская сторона должна сообщить МКС, на чем именно следует сосредоточиться МКС в расследовании этого конкретного преступления», — подчеркнул Мамедов.