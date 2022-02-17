«Суспільне» обратится к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на «Евровидении-2022»
- Автор:
- София Телишевская
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Суспільне
Оргкомитет Нацотбора на «Евровидение-2022» решил обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Накануне организаторы дисквалифицировали победительницу Alina Pash из-за поддельной справки
Об этом сообщает «Суспільне».
Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале и получила в целом 14 баллов (8 от зрителей и 6 от судей).
Они объяснили, что согласно правилам, если вещатель прекращает участие одного из участников, то «Суспільне» имеет право определить представителя Украины среди других участников.
Если Кalush Orchestra согласится, то Украину будет представлять колыбельная Stefania.
«Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы победил и в прямом эфире я бы спел специально для нее еще раз», — рассказал о песне основатель и фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк.
- Alina Pash 12 февраля победила в Нацотборе на «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине. На фоне этого разразился скандал из-за поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за фотографий из Москвы.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако pfntv в соцсетях появились подозрения, что эта справка поддельная. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность. В ГПСУ подтвердили, что такую справку не выдавали, а само ведомство хранит информацию только в течение пяти лет.
- В команде певицы сообщили, что справку получил член ее команды, но там не узнавали, каким образом. Из-за этого скандала Alina Pash сообщила, что разорвала отношения со своим директором.