Украина официально обратилась в Совбез ООН из-за просьбы Госдумы России признать «Л/ДНР»

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Украина официально обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с инициативой обсудить постановление Госдумы России с просьбой к Владимиру Путину признать «Л/ДНР».

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter в среду, 16 февраля.

Кулеба подчеркнул, что это постановление подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Он призывает рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей в четверг, 17 февраля.